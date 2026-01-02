ΕΡΤ: Έπεσε η κεραία του πομπού Μεσαίων στη Σούδα - Η επίσημη ανακοίνωση

Περιορισμένες υλικές ζημιές προκάλεσε η πτώση της κεραίας μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ στη Σούδα, η οποία βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το περιστατικό διαπιστώθηκε έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες της ΕΡΤ Χανίων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αυτοψίας, η κατάρρευση της κεραίας, ύψους άνω των 100 μέτρων, δεν οφείλεται σε φυσικά αίτια. Άγνωστοι φέρονται να έκοψαν με εργαλεία τις αντηρίδες του κεραιοσυστήματος, με αποτέλεσμα αυτό να καταρρεύσει.

Παρά το μέγεθος της κατασκευής, δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε άλλες εγκαταστάσεις, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ενώ έχει ξεκινήσει προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «Η κεραία εκπομπής μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ Χανίων καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, καθώς και τμήματος των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και της νότιας Πελοποννήσου. Επιπλέον, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό εκτάκτων εθνικών αναγκών, που έχει εκπονήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η δολιοφθορά, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την πρόκληση αξιόποινων πράξεων, που είχαν ως συνέπεια τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημιάς. Η ΕΡΤ καθιστά σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα αποστεί ούτε κατ’ ελάχιστον της υποχρέωσής της να παρέχει τις υπηρεσίες της στους Έλληνες πολίτες, αξιοποιώντας τον τεχνολογικό της εξοπλισμό σε όλη την επικράτεια. Σε κάθε κακόβουλη ενέργεια θα απαντά άμεσα διά της νομίμου οδού».