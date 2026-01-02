Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο 50χρονος που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από τον 44χρονο δότη, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Παρά τις πολύωρες και επίμονες προσπάθειες των γιατρών της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο 50χρονος λήπτης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από χειρουργική επέμβαση διάρκειας 14 ωρών.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία των μεταμοσχεύσεων των δύο νεφρών, οι οποίοι πρόκειται να μεταμοσχευθούν σε έναν 25χρονο και μία 56χρονη. Οι δύο ασθενείς βρίσκονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη λίστα αναμονής του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ενώ οι συγκεκριμένες επεμβάσεις θεωρούνται λιγότερο σύνθετες σε σχέση με τη μεταμόσχευση ήπατος, όπως αναφέρει το typosthes.gr.

Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεά οργάνων από την οικογένεια του 44χρονου είχε εξάρει δημόσια ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας ειδική αναφορά στη σημασία της προσφοράς ζωής μέσω της δωρεάς οργάνων.