Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις γιορτές

Με την έλευση του νέου έτους ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, μετά το εορταστικό διάλειμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Το πρώτο κουδούνι του 2026 έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, αφού παραδοσιακά τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά τόσο στα Θεοφάνια (06/01), αλλά και στις 7 Ιανουαρίου.

Η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, σηματοδοτεί την αρχή του δεύτερου μισού της σχολικής χρονιάς.



Γιατί τα σχολεία ανοίγουν στις 8 Ιανουαρίου



Αν και η 7η Ιανουαρίου δεν είναι αργία, είθισται στα σχολεία να μη γίνονται μαθήματα, καθώς θεωρείται μεταβατική ημέρα λόγω της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στις 7 Ιανουαρίου εξάλλου, οι παλαιοημερολογίτες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, γεγονός που επίσης λαμβάνεται υπ’ όψη.



Τα σχολεία είθισται να ξεκινούν τα μαθήματα μετά το πέρας του Δωδεκαημέρου (25 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου).



Οι σχολικές αργίες του 2026



Το 2026 πάντως είναι μια χρονιά που οι μαθητές έχουν αρκετούς λόγους για να «πανηγυρίσουν», καθώς τους... κάθονται αρκετά τριήμερα λόγω των αργιών.



Αναλυτικά:



Καθαρά Δευτέρα: Το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο είναι αυτό της Καθαράς Δευτέρας, που φέτος «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου.

25η Μαρτίου: Το 2026 η 25η Μαρτίου «πέφτει» Τετάρτη, με τους μαθητές ωστόσο να μην κάνουν μαθήματα ούτε στις 24/03, καθώς τη συγκεκριμένη ημέρα προγραμματίζονται παραδοσιακά οι γιορτές των σχολείων.

Πάσχα 2026: Φέτος το Πάσχα εορτάζεται στις 12 Απριλίου. Παραδοσιακά τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου.



Πρωτομαγιά: Ακόμη ένα τριήμερο για τους μαθητές, καθώς φέτος η 1η Μαΐου είναι ημέρα Παρασκευή.



Αγίου Πνεύματος: Ένα... καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές, με τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, που φέτος είναι την 1η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.