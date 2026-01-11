Δώρο ζωής από 64χρονο στο «Γ. Παπανικολάου» – Επιτυχής δωρεά οργάνων και ιστών

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από 64χρονο δότη που νοσηλευόταν στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή συγκατάθεση της οικογένειάς του, πραγματοποιήθηκε η λήψη ήπατος, νεφρού και κερατοειδών, προσφέροντας ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής.

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν στελέχη της Β΄ ΜΕΘ, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, καθώς και των Ακτινολογικών, Μικροβιολογικών, Βιοχημικών, Αιματολογικών, Παθολογοανατομικών, Κυτταρολογικών και Ανοσολογικών – Ιστοσυμβατότητας εργαστηρίων.

Όπως τονίζεται, η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας, με το ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» να παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και στήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ