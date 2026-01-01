Ζωή σε τρεις ασθενείς χάρισε 44χρονος μέσα από τον θάνατό του - Δώρισε το ήπαρ και τους δύο νεφρούς

Δώρο ζωής σε τρεις συνανθρώπους του προσέφερε 44χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατέστη εγκεφαλικά νεκρός μετά από νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Ο 44χρονος νοσηλευόταν για έξι ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία και ήταν εγκεφαλικά νεκρός, με την οικογένειά του να παίρνει μια γενναία και συγκινητική απόφαση.

Οι συγγενείς του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του κι έτσι στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Τα ξημερώματα, χειρουργική ομάδα της κλινικής μεταμοσχεύσεων του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αφαίρεσαν το ήπαρ και τους δύο νεφρούς του 44χρονου προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταμοσχεύσεις σε χρόνιους ασθενείς που ανέμεναν στη λίστα να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα.

Σε ετοιμότητα βρίσκονταν αναισθησιολόγοι αλλά και οι εξειδικευμένοι γιατροί του εργαστηρίου ιστοσυμβατότητας του νοσοκομείου, προκειμένου να ελεγχθούν τα μοσχεύματα για τους ασθενείς που θα τα λάβουν.

Το ήπαρ μεταμοσχεύθηκε σε 50χρονο λήπτη ενώ αναμένεται να προχωρήσουν και οι μεταμοσχεύσεις των δύο νεφρών στους άλλους ασθενείς, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος συμβατότητας.

Η πρώτη μεταμόσχευση για το 2026 είναι γεγονός και στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Καλημέρα και Χρόνια πολλά. Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 4:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός! Την πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες τους αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή!!!» έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.