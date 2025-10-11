Ρεύμα: Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου - Οι νέες ώρες του νυχτερινού (διζωνικού) τιμολογίου

Από τον Νοέμβριο 2025 έως και τον Μάρτιο 2026, τίθεται σε εφαρμογή το νέο χειμερινό ωράριο του νυχτερινού (διζωνικού) τιμολογίου ρεύματος, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ΔΕΔΔΗΕ .

Οι ώρες του διζωνικού τιμολογίου

Χειμερινό ωράριο (Νοέμβριος – Μάρτιος)

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Θερινό ωράριο (Απρίλιος – Οκτώβριος) Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00 Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00

Οι ζώνες ισχύουν καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Έναρξη εφαρμογής

Η νέα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2025, με αυτόματη μετάβαση για όλους τους καταναλωτές που διαθέτουν τον απαραίτητο τύπο μετρητή. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Πώς θα δείτε αν έχετε ενταχθεί στο νέο σύστημα

Από την 1η Φεβρουαρίου 2025, οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν αν έχουν μεταβεί στη νέα διζωνική μειωμένη τιμολόγηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ. Αφού εισαγάγετε τον αριθμό παροχής, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα ενημέρωσης, όπως:

«Βάσει του αριθμού Παροχής σας, είσαστε ήδη στο Διζωνικό Σύστημα Μειωμένης Τιμολόγησης (σε ισχύ από 01/02/2025). Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς.»

Για επιπλέον πληροφορίες ή απορίες, υπάρχει διαθέσιμη και η κατηγορία αιτήματος «Θέματα Διζωνικής Μειωμένης Τιμολόγησης».

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να επικοινωνούν δωρεάν στο 800 400 4000, δίνοντας τον αριθμό παροχής τους. Ο εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ θα παρέχει άμεση ενημέρωση για την κατάσταση της παροχής και το ισχύον ωράριο.

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/11742/460 (ΦΕΚ Β’ 295/31.01.2025), καθορίζονται:

οι χρονικές περίοδοι μειωμένου τιμολογίου,

οι ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ για την εφαρμογή του νέου συστήματος,

καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις προμηθευτών και καταναλωτών.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Όσοι διαθέτουν έξυπνους μετρητές, εντάσσονται αυτόματα στο νέο ωράριο.

Όσοι έχουν παλαιούς μετρητές, θα ενημερωθούν από τον πάροχό τους και μπορούν να υποβάλουν αίτημα αλλαγής χωρίς κόστος.

Οι υπάρχουσες συμβάσεις παραμένουν σε ισχύ, ενσωματώνοντας το νέο ωράριο αυτόματα.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν αζημίως τη σύμβαση εντός τριών μηνών, αν το επιθυμούν.

Τι σημαίνει το νέο ωράριο στην πράξη

Η διεύρυνση του ωραρίου μειωμένης χρέωσης, κυρίως στη μεσημβρινή ζώνη, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προγραμματίσουν πλυντήρια, θερμοσίφωνες, μαγείρεμα ή φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε ώρες χαμηλότερης τιμής, εξοικονομώντας χρήματα.

Το νέο διζωνικό τιμολόγιο του ΔΕΔΔΗΕ έρχεται από τον Φεβρουάριο 2025 με αυτόματη εφαρμογή, καθημερινή ισχύ και διευρυμένες ώρες μειωμένης χρέωσης, δίνοντας ανάσα στους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών.