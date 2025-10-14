Ρεύμα: Ανατροπή στα «μπλε» τιμολόγια – Η νέα ρύθμιση της ΡΑΑΕΥ που αλλάζει τον χάρτη στην αγορά

Τα πάνω-κάτω φέρνει η νέα ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα υβριδικά τιμολόγια, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες– αναμένεται να αναδιαμορφώσει πλήρως τον χάρτη των μπλε τιμολογίων που σήμερα κυριαρχούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγές αναφέρουν ότι στα νέα υβριδικά τιμολόγια θα ενταχθούν:

Τα σταθερής χρέωσης προγράμματα (όπως το Home Plan της ΔΕΗ και το Picasso της Protergia)

Τα «κίτρινα» τιμολόγια που δεν εξαρτώνται από τη χονδρεμπορική τιμή

Τα «μπλε» που αλλάζουν τιμή ανάλογα με τον μήνα ή την κατανάλωση

Τα προγράμματα σταθερής τιμής μικρότερης διάρκειας των 12 μηνών

Όλα αυτά θα χαρακτηριστούν «υβριδικά» και θα αποκτήσουν νέο χρώμα, πιθανότατα σε απόχρωση του κόκκινου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αρχικά, η ΡΑΑΕΥ είχε προτείνει το κόκκινο, ωστόσο η πρόταση συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τους προμηθευτές,γι’ αυτό και το τελικό χρώμα θα καθοριστεί σύντομα.

Αντίθετα, «μπλε» θα θεωρούνται αποκλειστικά τα τιμολόγια διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, με ενιαία τιμή κιλοβατώρας που δεν μεταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Τέλος στο αλαλούμ των «μπλε»

Με τη νέα ρύθμιση, η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει να τερματίσει τη σύγχυση που επικρατεί σήμερα, καθώς πολλά τιμολόγια παρουσιάζονται ως «μπλε» ενώ στην πράξη δεν έχουν σταθερή τιμή ούτε για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, ούτε για το σύνολο της κατανάλωσης.

Τα «μπλε» προγράμματα έχουν γνωρίσει ραγδαία άνοδο στην προτίμηση των καταναλωτών, αφού προσφέρουν αίσθηση ασφάλειας και χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα «πράσινα». Η αυξανόμενη ζήτηση έχει οδηγήσει τις εταιρείες σε έντονο ανταγωνισμό με προσφορές, δώρα και εκπτώσεις συνέπειας, θολώνοντας όμως τα όρια της πραγματικής σταθερής τιμής.

Πλέον, οι καταναλωτές χρειάζονται προσεκτική ανάλυση των χρεώσεων για να εντοπίσουν ποιο πρόγραμμα τους συμφέρει πραγματικά, ανάλογα με τις καταναλώσεις τους.

Τα προγράμματα που ξεχωρίζουν

Στην αγορά διατίθενται σήμερα προγράμματα με πολλαπλές εκδοχές των «μπλε»:

Φυσικό Αέριο – Maxi Home Energy Save

Σταθερό 12μηνο πρόγραμμα με πάγιο 10,5 ευρώ και τιμή κιλοβατώρας που κλιμακώνεται ανάλογα με την κατανάλωση:

8,4 λεπτά/κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 kWh

10,4 λεπτά έως 200 kWh

12,4 λεπτά έως 300 kWh

14,4 λεπτά έως 400 kWh

16,4 λεπτά έως 500 kWh

17,4 λεπτά για πάνω από 500 kWh

Volton – Blue Fixed Plus

Μπλε τιμολόγιο 12 μηνών, με εξαιρετικά χαμηλή τιμή για τους πρώτους 4 μήνες (0,069 €/kWh με έκπτωση συνέπειας) και άλλη τιμή για τους επόμενους 8 μήνες (0,115 €/kWh). Ο μέσος όρος κυμαίνεται στα 9,9 λεπτά/kWh.

Το πάγιο διαμορφώνεται στα 11,90 ευρώ/μήνα με έκπτωση συνέπειας, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης ανεβαίνει στα 18 ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δώρο 40€ στους πρώτους 4 μήνες, δωρεάν check-up και εκπτώσεις μέσω του Affidea.

Η νέα ρύθμιση της ΡΑΑΕΥ, που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να επαναχαράξει τον ενεργειακό χάρτη, βάζοντας τάξη στα υβριδικά και σταθερά τιμολόγια και προσφέροντας ξεκάθαρη εικόνα στους καταναλωτές για το τι πληρώνουν και γιατί.