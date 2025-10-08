Ρεύμα φθηνότερο για όλους: Τα «πορτοκαλί» τιμολόγια φέρνουν τις τιμές ΑΠΕ απευθείας στα νοικοκυριά

Ένα νέο κεφάλαιο στην αγορά ρεύματος ανοίγει με τα λεγόμενα «δυναμικά» ή «πορτοκαλί» τιμολόγια, που επιτρέπουν την ωριαία χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο 24ωρο. Στόχος: να περάσουν οι χαμηλές τιμές των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας απευθείας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος μετά από εισήγηση της ΡΑΑΕΥ, οριστικοποίησαν το θεσμικό πλαίσιο για τα νέα τιμολόγια. Η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να υπογραφεί άμεσα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διάθεσή τους από τις αρχές του 2026.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ σχεδιάζει εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη της δυναμικής τιμολόγησης, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πώς μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα.

Πώς λειτουργούν τα «δυναμικά» τιμολόγια

Σε πρώτη φάση, τα νέα τιμολόγια θα απευθύνονται σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις (μέσης και χαμηλής τάσης κάτω των 25 KVA) που διαθέτουν έξυπνους μετρητές – όπως φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κομμωτήρια και εργαστήρια.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους στις ώρες χαμηλής χρέωσης, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος.

Με την πλήρη εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών και στα νοικοκυριά, οι οικιακοί καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν από την προηγούμενη ημέρα τη διακύμανση των τιμών και να χρησιμοποιούν συσκευές όπως πλυντήρια, κουζίνες ή σίδερα τις ώρες που η κιλοβατώρα κοστίζει λιγότερο.

Κέρδος για όλους – και για το σύστημα

Η ωριαία τιμολόγηση δεν ωφελεί μόνο τον καταναλωτή. Εξομαλύνει και το ενεργειακό σύστημα, μετατοπίζοντας τη ζήτηση στις ώρες υψηλής παραγωγής ΑΠΕ, μειώνοντας τις ανάγκες για περικοπές και ενισχύοντας τη σταθερότητα του δικτύου.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει επίσης τη δυναμική τιμολόγηση στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε τα αυτοκίνητα να φορτίζονται τις ώρες που το ρεύμα είναι φθηνότερο.

Οι αριθμοί δείχνουν το μέλλον

Η πλεονάζουσα παραγωγή ΑΠΕ οδηγεί ήδη σε περισσότερες ώρες χαμηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, οι ώρες με τιμή κάτω από 5 ευρώ/μεγαβατώρα έφτασαν τις 395, έναντι 275 για ολόκληρο το 2024.

Μόνο τον Αύγουστο, για 112 ώρες η τιμή της μεγαβατώρας ήταν κάτω από τα 5 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έγινε ακόμη και αρνητική.

Από το 2026 στην αγορά – και σταδιακά σε κάθε σπίτι

Αρχικά τα «πορτοκαλί» τιμολόγια θα είναι διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις, ενώ έως το 2030, όταν ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώσει την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, θα καλύψουν όλους τους καταναλωτές.

Οι τιμές θα ανακοινώνονται κάθε απόγευμα στις 17:00 – δύο ώρες μετά τα αποτελέσματα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας – και οι προμηθευτές θα ενημερώνουν τους πελάτες τους μέσω sms ή Viber.

Ποιοι πάροχοι υποχρεούνται να τα προσφέρουν

Με βάση το νέο πλαίσιο, όλοι οι προμηθευτές με πάνω από 200.000 πελάτες θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν δυναμικά τιμολόγια.

Πρόκειται για τις εταιρείες: ΔΕΗ, Metlen (Protergia), Ηρων, NRG, Elpedison και Zeniθ.

Η λίστα θα επικαιροποιείται κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο.

Πώς θα χρεώνεται το ρεύμα

Το νέο τιμολόγιο θα αποτελείται από δύο μέρη:

Πάγια χρέωση, ένα σταθερό ποσό τον μήνα ανεξάρτητο από την κατανάλωση.

Τιμή προμήθειας, που θα μεταβάλλεται ανά ώρα, βάσει της αγοράς επόμενης ημέρας.

Από την 1η Οκτωβρίου, οι συναλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά γίνονται ανά 15λεπτο και όχι ανά ώρα, γεγονός που σημαίνει ακόμα πιο ακριβή αποτύπωση της κατανάλωσης.

Προστασία και διαφάνεια για τους καταναλωτές

Για τα νοικοκυριά προβλέπονται μέτρα διαφάνειας και προστασίας:

Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή (για υπολογιστή και κινητό) θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές.

Απαγορεύεται ρήτρα αποχώρησης ή άλλος περιορισμός από τον προμηθευτή.

Οι καταναλωτές θα ειδοποιούνται εγκαίρως αν προβλέπεται αύξηση τιμής πάνω από προκαθορισμένο όριο.

Το 60% της αγοράς «μπαίνει στο παιχνίδι»

Το ΥΠΕΝ εκτιμά ότι από τις αρχές του 2026, πάνω από 55%–60% της συνολικής κατανάλωσης θα έχει πρόσβαση σε δυναμικά τιμολόγια χάρη στους ήδη εγκατεστημένους μετρητές.

Ένα βήμα που φέρνει πιο κοντά τον στόχο της πράσινης, δίκαιης και έξυπνης ενέργειας – και δίνει στον καταναλωτή για πρώτη φορά τον έλεγχο του λογαριασμού στα χέρια του.