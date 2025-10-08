Η ηλιακή ανακηρύχθηκε η φθηνότερη πηγή ενέργειας στον κόσμο - Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη

Το εξαιρετικά χαμηλό κόστος της ηλιακής ενέργειας την έχει αναδείξει ως τον «βασικό μοχλό» στην προσπάθεια μετάβασης σε καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Surrey αναδεικνύει την ηλιακή ως την φθηνότερη πηγή ενέργειας, ξεπερνώντας άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική, καθώς και τον άνθρακα και το φυσικό αέριο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, στις πιο ηλιόλουστες χώρες, η ηλιακή ενέργεια κοστίζει μόλις 0,023 ευρώ για την παραγωγή μίας μονάδας ενέργειας.



Ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται 50 μοίρες βόρεια του ισημερινού και είναι γνωστό για τον μουντό καιρό του, η ηλιακή ενέργεια αναδείχθηκε νικήτρια ως η φθηνότερη επιλογή για «παραγωγή ενέργειας μεγάλης κλίμακας».

Μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας

Λόγω της μείωσης της τιμής των μπαταριών ιόντων λιθίου κατά 89% από το 2010, η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η κατασκευή ηλιακών συστημάτων καθώς και συστημάτων αποθήκευσης είναι πλέον εξίσου οικονομικά αποδοτική με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο.

«Αυτές οι υβριδικές διατάξεις, οι οποίες συνδυάζουν ηλιακούς συλλέκτες με μπαταρίες, είναι πλέον στάνταρ σε πολλές περιοχές και επιτρέπουν την αποθήκευση και την απελευθέρωση της ηλιακής ενέργειας όταν χρειάζεται, μετατρέποντάς την σε μια πιο αξιόπιστη πηγή ενέργειας που βοηθά στην εξισορρόπηση της ζήτησης του δικτύου», εξηγεί η μελέτη.

Οι μεγαλύτερες «προκλήσεις» της ηλιακής ενέργειας

Παρά την οικονομική αποδοτικότητα της ηλιακής ενέργειας, ο Δρ. Ehsan Rezaee, εκ των συγγραφέων της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Surrey, λέει ότι η σύνδεση των αυξανόμενων επιπέδων ηλιακής ενέργειας με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει μία από τις «μεγαλύτερες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει ο κλάδος.



«Τα έξυπνα δίκτυα, οι προβλέψεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης και οι ισχυρότεροι δεσμοί μεταξύ των περιφερειών θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυξάνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», προσθέτει ο ειδικός.



Οι καινοτομίες σε υλικά όπως τα ηλιακά κύτταρα περοβσκίτη (ορυκτό οξείδιο του ασβεστίου και του τιτανίου) θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή ενέργειας έως και 50% χωρίς να αυξήσουν τη χρήση γης.

Αυτή η τεχνολογία απαιτεί σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα στοιχεία πυριτίου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παραχθεί περισσότερη ενέργεια από μικρότερη επιφάνεια.

Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε ένα ευρύτερο φάσμα επιφανειών, όπως σε κτίρια και οχήματα, επειδή είναι λεπτότερα και πιο εύκαμπτα από τα αντίστοιχα πυριτίου, μειώνοντας την ανάγκη κατασκευής τεράστιων ηλιακών πάρκων.

Ωστόσο, ο καθηγητής Ravi Silva, εκ των συγγραφέων της μελέτης και Διευθυντής του ATI στο Πανεπιστήμιο του Surrey, λέει ότι αυτή η πρόοδος εξαρτάται από τη «συνεπή, μακροπρόθεσμη πολιτική υποστήριξη».

Πόση ηλιακή ενέργεια παράγει η Ευρώπη;



Στοιχεία της Eurostat διαπίστωσαν πρόσφατα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έφτασαν το 54% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου φέτος, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024



Η απότομη αύξηση οφείλεται στην έκρηξη της ηλιακής ενέργειας, η οποία παρήγαγε 122.317 γιγαβατώρες (GWh) στο δεύτερο τρίμηνο - αρκετές για να ηλεκτροδοτήσουν περίπου τρία εκατομμύρια σπίτια.



Στην πραγματικότητα, ο Ιούνιος του 2025 ήταν ο πρώτος μήνας στην ιστορία όπου η ηλιακή ενέργεια ήταν η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 22% του ενεργειακού μείγματος.



Ο Rob Stait της Alight, ενός από τους κορυφαίους κατασκευαστές ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη, αποδίδει την άνθηση της ηλιακής ενέργειας στο γεγονός ότι είναι φθηνή, εύκολη στην εγκατάσταση και γρήγορη στην κλιμάκωση.



«Ένα ηλιακό πάρκο μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα χρόνο - σε σύγκριση με τουλάχιστον πέντε χρόνια για την αιολική ενέργεια και τουλάχιστον δέκα για την πυρηνική ενέργεια», λέει στο Euronews.



Ο Stait προσθέτει ότι η ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει μια βασική ευκαιρία για «δραστική μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», η οποία παραμένει ασταθής λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.