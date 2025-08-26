Ρεύμα: Αντίστροφη μέτρηση για τα πορτοκαλί τιμολόγια - Η μεγάλη καινοτομία στις χρεώσεις

Στην τελική στροφή για την ενεργοποίηση των πρώτων «πορτοκαλί» τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας μπαίνει η αγορά, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ετοιμάζεται να οριστικοποιήσει το Πλαίσιο Δυναμικής Τιμολόγησης μέσα στο φθινόπωρο. Το νέο καθεστώς υπόσχεται περισσότερη διαφάνεια, αλλά και κίνητρα για όσους καταναλωτές μπορούν να προσαρμόζουν τη ζήτηση τους σε πραγματικό χρόνο.

Τι σημαίνει δυναμική τιμολόγηση

Στην πράξη, οι καταναλωτές θα βλέπουν 24 διαφορετικές τιμές ρεύματος για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, οι οποίες θα ανακοινώνονται μέχρι τις 17:00 το απόγευμα της προηγούμενης. Το τελικό τιμολόγιο θα βασίζεται σε δύο «στρώματα»:

Ένα σταθερό σκέλος, που θα ισχύει σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Μια δυναμική συνιστώσα, που θα προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς.

Στόχος είναι το τελικό κόστος να είναι γνωστό και ξεκάθαρο εκ των προτέρων, με ελάχιστη διάρκεια σύμβασης τους 12 μήνες.

Προϋπόθεση οι «έξυπνοι» μετρητές

Η πρόσβαση στα νέα τιμολόγια προϋποθέτει την ύπαρξη «έξυπνου» μετρητή. Σήμερα διαθέτουν τέτοιοι περίπου 1 εκατομμύριο παροχές, σε σύνολο 7,2 εκατ. στη χαμηλή τάση. Έτσι, η διάθεση θα ξεκινήσει πιλοτικά από μεγάλες εμπορικές παροχές, ενώ νοικοκυριά και μικρότερες επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο.

Γιατί «πορτοκαλί»

Τα νέα προϊόντα ρεύματος θα φέρουν «πορτοκαλί» χρώμα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή ευελιξίας και διαφάνειας. Η λογική είναι απλή: αν ο καταναλωτής μεταφέρει την κατανάλωση του σε ώρες χαμηλού κόστους, κυρίως το μεσημέρι, λόγω της αυξημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά,θα απολαμβάνει χαμηλότερο λογαριασμό.

Το στοίχημα: Μείωση κόστους για τους ευέλικτους

Για τους καταναλωτές που μπορούν να προσαρμοστούν, τα οικονομικά οφέλη είναι σημαντικά. Παράλληλα, το ηλεκτρικό σύστημα θα «ανακουφιστεί» από τις στρεβλώσεις που προκαλεί η μονοκαλλιέργεια φωτοβολταϊκών, όπως οι ολοένα και συχνότερες αρνητικές ή μηδενικές τιμές στη χονδρική.

Επιχειρήσεις με δεύτερες σκέψεις

Το ΥΠΕΝ εξετάζει διαφοροποιήσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις (παροχές άνω των 25 kVA), οι οποίες έχουν συνήθως τη δυνατότητα εξατομικευμένων συμβολαίων και μεγαλύτερη ευχέρεια στον ενεργειακό προγραμματισμό. Για αυτούς τους «μεγάλους παίκτες», το δυναμικό μοντέλο μπορεί να δώσει ακόμη πιο ελκυστικές επιλογές κόστους.

Τι μένει να φανεί

Αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν «κλειδώσει», όλα δείχνουν πως το φθινόπωρο θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της νέας εποχής τιμολόγησης. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα επεκταθούν τα «πορτοκαλί» τιμολόγια στα νοικοκυριά και αν οι καταναλωτές θα αξιοποιήσουν την ευελιξία για πραγματική μείωση κόστους.