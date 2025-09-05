Ρεύμα: Το νέο τιμολόγιο φέρνει… καβγά για το χρώμα - Οι νέες ευέλικτες χρεώσεις ενέργειας

Μεγαλύτερη ευελιξία, μικρότερες περιόδους σταθερής τιμής και δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης συμβάσεων ζητούν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τα νέα «κόκκινα» ευέλικτα τιμολόγια. Στο τραπέζι μπαίνουν και εκπτώσεις, αλλά και πιο ελκυστικές προωθητικές ενέργειες.

Νέα γενιά τιμολογίων

Τα ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος σταθερής χρέωσης έρχονται να προσφέρουν προβλεψιμότητα στους καταναλωτές, χωρίς να συνδέονται με τις έντονες διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. Όλοι οι πάροχοι χαιρετίζουν τη διεύρυνση του χρωματικού κώδικα.

Σε κοινή επιστολή, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΗΡΩΝ, NRG και Volton σημειώνουν πως η νέα κατηγορία «ενισχύει την καινοτομία, δίνει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές και τονώνει τον ανταγωνισμό». Στο ίδιο μήκος κύματος και η ΔΕΗ.

«Κόκκινο» ή… μωβ;

Η χρωματική σήμανση άναψε φωτιές. Η ΡΑΑΕΥ προτείνει κόκκινο, ωστόσο η ΔΕΗ αντιδρά, λέγοντας ότι «διαισθητικά το κόκκινο συνδέεται με κίνδυνο» και ζητά να υιοθετηθεί το μωβ. Το ίδιο προτείνουν και οι άλλοι πάροχοι, με εναλλακτικές όπως το γαλάζιο ή το ροζ. Αρνητική στην κόκκινη σήμανση και η ZeniΘ.

Eυελιξία χωρίς περιορισμούς

Οι προμηθευτές ζητούν να έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης περισσότερων ευέλικτων στοιχείων στη χρέωση, ώστε να μην περιορίζονται τα εμπορικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Θέλουν επίσης δικαίωμα μετακύλισης πρόσθετων επιβαρύνσεων που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικές ρυθμιστικές αλλαγές.

Η ZeniΘ υπογραμμίζει πως τα ευέλικτα τιμολόγια πρέπει να είναι «πλήρως ευέλικτα, χωρίς περιττούς περιορισμούς».

Μονομερείς αλλαγές και μικρότερες περίοδοι

Η ΔΕΗ ζητά να δοθεί η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης συμβάσεων, όταν αυτό είναι προς όφελος του καταναλωτή ή επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Σύμφωνες δηλώνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες.

Παράλληλα, η ΔΕΗ και η ZeniΘ προτείνουν μικρότερες περιόδους σταθερής τιμής – ανά τρίμηνο αντί για εξάμηνο – ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της αγοράς.

Το «πράσινο» τιμολόγιο εκτός πλάνου

Η ZeniΘ εκφράζει απορία γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά στα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια, ζητώντας άμεση αποσαφήνιση του καθεστώτος τους από το 2026 και μετά.

Εκπτώσεις και επιπλέον παροχές

Η ΔΕΗ προτείνει οι εκπτώσεις να ισχύουν με τους ίδιους κανόνες για όλα τα τιμολόγια, ενώ οι πάροχοι ζητούν να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν bonus και παροχές για συγκεκριμένες περιόδους. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται ZeniΘ και Ελίν.



Τέλος, η ΔΕΗ βάζει στο τραπέζι και την πρόθεση του ΥΠΕΝ να ενταχθούν στις υπηρεσίες των παρόχων δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, ζητώντας μέτρα για μείωση του ρίσκου και κίνητρα.