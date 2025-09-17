Το ρεύμα γίνεται… συνδρομητικό – Οι πάροχοι αλλάζουν παιχνίδι με μπλε τιμολόγια, bonus και συνεργασίες

Τα παραδοσιακά «πράσινα», «κίτρινα» και «μπλε» τιμολόγια δίνουν σιγά-σιγά τη θέση τους στη νέα γενιά προϊόντων. Οι πάροχοι δεν πουλούν πλέον μόνο κιλοβατώρες αλλά «πακέτα» που θυμίζουν συνδρομές κινητής τηλεφωνίας, συνδυάζοντας το ρεύμα με τραπεζικά προνόμια, πόντους επιβράβευσης, εκπτώσεις σε αγορές και ακόμη και υπηρεσίες υγείας.

Σε σχέση με πέρυσι, όταν τα πολύχρωμα τιμολόγια έκαναν πρεμιέρα, η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά. Τα πράσινα υποχωρούν, τα μπλε ανεβαίνουν, ενώ την τάση δίνουν τα «συνδρομητικά προϊόντα» που αλλάζουν τους κανόνες: η τιμή μετράει, αλλά δεν είναι πια ο μοναδικός λόγος επιλογής.

Από τις κιλοβατώρες στα πακέτα

Η ΔΕΗ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι παρουσιάζοντας το νέο myHome Plan: σταθερή χρέωση 60 ευρώ/μήνα (για 2.500 – 4.500 kWh ετησίως), ενσωματώνοντας όλες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Η εκκαθάριση γίνεται ανά εξάμηνο, με συμψηφισμό αν υπάρχει υπερκατανάλωση ή πλεόνασμα.

Το μοντέλο θυμίζει το«Picasso» της Protergia που είχε λανσαριστεί τον Μάιο: ο πελάτης πληρώνει πάγιο για συγκεκριμένη κατανάλωση και, αν την ξεπεράσει, ακολουθεί εκκαθάριση – όπως ακριβώς με τα data στην κινητή τηλεφωνία.

Σύντομα αναμένονται κι άλλα «μπλε προϊόντα» που θα συγκεντρώνουν όλες τις χρεώσεις σε ένα σταθερό ποσό, περιορίζοντας τη σύγχυση των καταναλωτών.

Επόμενο βήμα: Ρεύμα με… ενεργειακή αναβάθμιση

Η μεγάλη ανατροπή θα έρθει με τιμολόγια που θα χρηματοδοτούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης: κουφώματα, αντλίες θερμότητας , φωτοβολταϊκά . Το μοντέλο θα λειτουργεί σαν τραπεζικό δάνειο, με τις δόσεις να εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού ρεύματος αλλά και με «αντίβαρο» την εξοικονόμηση που θα πετυχαίνει το νοικοκυριό.

Το θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να «κουμπώσει» με τα νέα προγράμματα «Εξοικονομώ », ανοίγοντας τον δρόμο για schemes όπως το On-Bill Financing (χρηματοδότηση από τον πάροχο) και το On-Bill Repayment (με τραπεζικό δανεισμό). Σε όλα τα σενάρια, υπεύθυνος απέναντι στον πελάτη παραμένει ο πάροχος, με εποπτεία από τη ΡΑΑΕΥ .

Το «πακέτο» διευρύνεται: τράπεζες, υγεία, ασφάλιση

Η νέα στρατηγική βασίζεται στις συνεργασίες. Οι πάροχοι συνδέουν το ρεύμα με τράπεζες, λιανεμπόριο, αλυσίδες υγείας και ασφαλιστικές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα παροχών:

ΗΡΩΝ: Blue Generus Max Home & Blue Generous Home με πρόγραμμα υγείας αξίας 109 ευρώ και συνεργασία με την Allianz.

Elpedison: Διπλά προγράμματα ρεύματος & αερίου με bonus 5% σε Go For More πόντους μέσω ΕΤΕ και πόντους ViBES για εκπτώσεις.

nrg: Δωροεπιταγές My Market, Shell gift cards και επιβράβευση Shell GO+ για όσους συνδυάζουν ρεύμα και αέριο.

Ζενίθ: Δωρεάν check-up, διαγνωστικές εξετάσεις και πρόσβαση σε δίκτυο υγείας σε όλη τη χώρα.

Φυσικό Αέριο: Έμφαση στη «έξυπνη διαχείριση σπιτιού» και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η μεγάλη εικόνα

Το τοπίο αλλάζει γρήγορα: ο ανταγωνισμός δεν παίζεται πια μόνο στην τιμή, αλλά στο «πακέτο εμπειρίας» που προσφέρει κάθε πάροχος. Ο κλάδος του ρεύματος κινείται σε λογική telecoms και banking, με στόχο όχι απλώς να κρατήσει πελάτες, αλλά να τους δέσει μακροπρόθεσμα με ένα «all inclusive» ενεργειακό συμβόλαιο.