Ρεύμα: Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο στα τιμολόγια ρεύματος – Έρχεται η κατηγορία των «υβριδικών»

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο νέος χρωματικός κώδικας των Ττιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, με τη ΡΑΑΕΥ να ετοιμάζει την ένταξη μιας ακόμη κατηγορίας: των υβριδικών τιμολογίων. Πρόκειται για προϊόντα που εμφανίστηκαν πρόσφατα στην αγορά και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε ως σταθερά ούτε ως κυμαινόμενα.



Ο νέος κώδικας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο, με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι τα «πράσινα» κυμαινόμενα τιμολόγια θα παραμείνουν ενεργά για μεγαλύτερο διάστημα από το προβλεπόμενο.

Τι είναι τα υβριδικά τιμολόγια

Τα υβριδικά τιμολόγια διαφοροποιούνται, καθώς η χρέωση ανά κιλοβατώρα δεν συνδέεται άμεσα με την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς. Έτσι, η ΡΑΑΕΥ (πρώην ΡΑΕ) αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία στον χρωματικό κώδικα, προκειμένου ο καταναλωτής να έχει πιο καθαρή εικόνα για τις επιλογές του.



Η Αρχή έχει ήδη λάβει τις παρατηρήσεις των παρόχων και επεξεργάζεται τις τελικές αλλαγές, με στόχο ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τις εταιρείες ενέργειας, ώστε ο κώδικας να εφαρμοστεί άμεσα.

Οι πρώτοι «παίκτες» της αγοράς

Το δρόμο άνοιξε η Protergia με το πακέτο Picasso τον περασμένο Μάιο, ενώ ακολούθησε η ΔΕΗ με το my Home Plan. Και στις δύο περιπτώσεις ο καταναλωτής πληρώνει ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα, με διαφορετικό τρόπο εκκαθάρισης: ετήσιο στο Picasso, εξαμηνιαίο στο my Home Plan.

Το «άγνωστο» νέο χρώμα

Το μόνο μυστήριο που παραμένει είναι ποιο χρώμα θα αντιπροσωπεύει τα υβριδικά τιμολόγια. Το κόκκινο έχει ήδη αποκλειστεί, καθώς οι πάροχοι το θεωρούν «επιθετικό». Η ΡΑΑΕΥ δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιοπιστία του κώδικα παρά στη χρωματική λεπτομέρεια, καθώς ο στόχος είναι να λειτουργεί ως εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή, σε μια αγορά γεμάτη ονομασίες που περισσότερο μπερδεύουν παρά βοηθούν.

Τα πράσινα κυμαινόμενα μένουν στο παιχνίδι

Όσον αφορά τα πράσινα τιμολόγια –στα οποία εντάχθηκαν αυτόματα οι καταναλωτές που δεν είχαν επιλέξει άλλο προϊόν– όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν και μετά το τέλος του έτους.

Οι λόγοι είναι δύο:

Ο τεράστιος αριθμός των καταναλωτών που τα χρησιμοποιούν – περίπου 4 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 3,8 εκατομμύρια είναι πελάτες της ΔΕΗ. Ένα τόσο μεγάλο κοινό δεν μπορεί να μείνει «στον αέρα» από τη μια μέρα στην άλλη

Η μηνιαία αναπροσαρμογή τους δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να πιέζει τους παρόχους για το ύψος των τιμών.

Με λίγα λόγια, ο νέος κώδικας έρχεται για να βάλει περισσότερη τάξη σε μια αγορά που αλλάζει ταχύτατα, ενώ η ΡΑΑΕΥ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαφάνεια για τον καταναλωτή και την ελευθερία κίνησης για τις εταιρείες.