ΔΕΗ: Κρατά σταθερές τις τιμές παρά το +27% στη χονδρική ρεύματος - Τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Η ΔΕΗ «μαζεύει» την αύξηση 27% στη χονδρική ηλεκτρικής ενέργειας και διατηρεί αμετάβλητη την τιμή του πράσινου κυμαινόμενου τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,129 €/kWh για τον Οκτώβριο – όπως και τον Σεπτέμβριο. Έτσι συνεχίζει να προσφέρει, μεσοσταθμικά, το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025.

Μέχρι σήμερα έχει «ρίξει» στην αγορά σχεδόν 300 εκατ. ευρώ σε εκπτώσεις, στηρίζοντας έμπρακτα τα νοικοκυριά.

Χαμηλή χρέωση – ακόμη φθηνότερα

Για όσους έχουν διζωνικούς μετρητές, η τιμή στις ώρες χαμηλής ζώνης παραμένει στα 0,1148 €/kWh, δίνοντας πρόσβαση σε ακόμη πιο φθηνή ενέργεια.

Κίτρινα τιμολόγια

Το myHome4all για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στα 0,119 €/kWh.

Σταθερά μπλε τιμολόγια

Η ΔΕΗ κρατά σταθερές τις τιμές και τον Οκτώβριο:

myHomeEnter (12μηνο): 0,145 €/kWh

myHomeOnline (ψηφιακό): 0,142 €/kWh

myHomeEnterTwo (διζωνικό): 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης

Χωρίς «ψιλά γράμματα» και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε τιμολόγια προστατεύουν τους καταναλωτές από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Νέο προϊόν για οικογένειες

Η εταιρεία λανσάρει το νέο σταθερό myHome Plan, που «κλειδώνει» το κόστος ενέργειας κάθε μήνα και συνοδεύεται από αποκλειστικά προνόμια μέσω του myRewards Coupons – με εκπτώσεις σε φαγητό, ταξίδια και καθημερινές αγορές.

Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστου παρόχου με διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και ουσιαστική στήριξη στους πελάτες της.