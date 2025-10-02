Ρεύμα: Πού κυμαίνονται οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια - Παραδείγματα χρεώσεων για τον Οκτώβριο

Η χονδρική τιμή ρεύματος καταγράφει αύξηση 24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ανεβάζοντας τον πήχη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με μέση τιμή στα 91 ευρώ ανά μεγαβατώρα (9,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα), έναντι 73 ευρώ τον Αύγουστο, σημειώνοντας μεταβολή 24,4%. Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου άφησε ήδη ανοικτό το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Στα «πράσινα» τιμολόγια λιανικής του Οκτωβρίου, οι τελικές τιμές κιλοβατώρας κυμαίνονται από 0,129 €/kWh (ΔΕΗ για κατανάλωση έως 500 kWh) έως 0,228 €/kWh (Ζενίθ), με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 0,164 €/kWh. Πρόκειται για μικρή αλλά αισθητή άνοδο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όταν η μέση τιμή ήταν περίπου 0,160 €/kWh.

Από τα στοιχεία της ΡΑΕΕΥ οι τελικές τιμές Οκτωβρίου κυμαίνονται:

ΔΕΗ: 0,12905 €/kWh (έως 500 kWh), 0,15308 €/kWh πάνω από 500 kWh – νυχτερινό 0,11481 €/kWh.

ΗΡΩΝ: 0,14761 €/kWh.

OTE Estate: 0,1485 €/kWh.

Protergia: 0,149 €/kWh.

Volton: 0,15885 €/kWh.

Φυσικό Αέριο: 0,166 €/kWh.

Ελινόιλ: 0,17112 €/kWh.

Eunice: 0,17748 €/kWh (ημερήσιο & νυχτερινό).

NRG: 0,185 €/kWh.

Elpedison: 0,15241 €/kWh (0–100 kWh) & 0,219 €/kWh (πάνω από 100 kWh).

Ζενίθ: 0,22818 €/kWh.

Η ΔΕΗ παραμένει η φθηνότερη επιλογή, με τιμή 0,129 €/kWh και ακόμη χαμηλότερη χρέωση στο νυχτερινό (0,114 €/kWh). Ακολουθούν στη μεσαία κατηγορία οι ΗΡΩΝ, OTE Estate και Protergia με τιμές κοντά στα 0,148 – 0,149 €/kWh, ενώ οι Volton και Φυσικό Αέριο κινούνται μεταξύ 0,159 – 0,166 €/kWh.

Στα υψηλότερα επίπεδα συναντώνται οι Ελινόιλ (0,171 €/kWh), Eunice (0,177 €/kWh) και NRG (0,185 €/kWh), ενώ η Elpedison διαφοροποιείται με δύο κλίμακες: 0,152 €/kWh για τις πρώτες 100 kWh και 0,219 €/kWh για την υπόλοιπη κατανάλωση. Στην κορυφή των τιμών παραμένει η Ζενίθ με 0,228 €/kWh, η οποία αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η μηνιαία χρέωση

Αν υποθέσουμε πως ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει 330 κιλοβατώρες τον μήνα, τότε τον Οκτώβριο θα κληθεί να πληρώσει περίπου 59,1 ευρώ, έναντι 57,4 ευρώ τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μια αύξηση της τάξης του 3% μέσα σε μόλις έναν μήνα, που αντικατοπτρίζει την ανοδική πορεία των τιμών στη χονδρική και τη σταδιακή μεταφορά τους στη λιανική.

Το παράδειγμα των 330 κιλοβατώρων