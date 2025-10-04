Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια αντίδοτο στην ακρίβεια – Χρεώσεις «έκπληξη» για τον Οκτώβριο

Την ώρα που η ακρίβεια στο ρεύμα πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα μπλε (σταθερά) τιμολόγια ρεύματος , αναζητώντας μια «ασπίδα» απέναντι στις ασταθείς και ακριβές χρεώσεις των πράσινων και κίτρινων συμβολαίων.

Σύμφωνα με επεξεργασία στοιχείων της ΡΑΑΕΥ, 11 προϊόντα μπλε τιμολογίων προσφέρονται για τον Οκτώβριο κάτω από τα 10 σεντς/κιλοβατώρα, ενώ άλλα έξι κινούνται στα 10–12 λεπτά. Πρόκειται για μια εξοικονόμηση άνω του 40% σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία αυτόν τον μήνα «πέταξαν» 21% πάνω, στα 17,1 λεπτά/κιλοβατώρα.

Η στροφή είναι πλέον μαζική: οι συνδρομητές στα μπλε τιμολόγια εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν σύντομα τα 2 εκατομμύρια, καθώς το καλοκαίρι η εκτίναξη των τιμών έσπρωξε χιλιάδες νοικοκυριά σε πιο «σίγουρες» επιλογές.

Η χονδρική ανεβοκατεβαίνει – Τι έρχεται τον χειμώνα

Οι τιμές χονδρικής του Σεπτεμβρίου ανέβασαν τις λιανικές του Οκτωβρίου, με τη ΔΕΗ να απορροφά μέρος των αυξήσεων και την Protergia να προχωρά σε μειώσεις στα πράσινα συμβόλαια. Ωστόσο, η αγορά παραμένει εξαιρετικά ασταθής, με τις ημερήσιες τιμές να κάνουν «κούνια» από τα 88 έως τα 144 €/MWh.



Για τον χειμώνα, οι ειδικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι: τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου διαπραγματεύονται στα 31–33 €/MWh, τιμή μειωμένη κατά πάνω από 40% σε σχέση με το υψηλό του Φεβρουαρίου (58 €).

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Παρά τα αποθέματα Φυσικό Αέριο της ΕΕ που φτάνουν το 82,3% της χωρητικότητας, ο κίνδυνος παραμένει. Οι εντάσεις ΝΑΤΟ–Ρωσίας και οι πιθανές νέες κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια θα μπορούσαν να «ανατινάξουν» το ενεργειακό τοπίο, ενώ η Ευρώπη έχει ήδη αποφασίσει να βάλει τέλος στις εισαγωγές LNG από τη Ρωσία έως το 2027.

Ποιοι κερδίζουν με τα μπλε

Οι ειδικοί προειδοποιούν: τα μπλε τιμολόγια συνοδεύονται από υψηλό πάγιο, άρα συμφέρουν κυρίως νοικοκυριά με μεσαία και μεγάλη κατανάλωση. Ενόψει χειμώνα, είναι μια επιλογή που πρέπει να εξετάσουν σοβαρά όσοι θερμαίνονται με ρεύμα.



Το συμπέρασμα; Όσοι «κλειδώνουν» τώρα στα μπλε τιμολόγια, μπορούν να δουν τον λογαριασμό τους να πέφτει θεαματικά, σε μια περίοδο που η ενεργειακή αστάθεια δεν λέει να κοπάσει.