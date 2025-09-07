myRAAEY: Ετοιμάζεται ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα

Τον επόμενο μήνα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα που θα περιλαμβάνεται στο myRAAEY, όπως γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ και προεδρεύων του Κλάδου Αποβλήτων, Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης κατά την διάρκεια ημερίδας που πραγματοποίησε ο Κλάδος Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ με θέμα «ΡΑΑΕΥ και Απόβλητα: Αφετηρία, όραμα και εργαλεία επίτευξης».



Αναφερόμενος συγκεκριμένα στο έργο του Κλάδου Αποβλήτων και στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, είπε πως ο Κλάδος Αποβλήτων εκπόνησε την Έκθεση Διαχειριστικής Επάρκειας των ΦοΔΣΑ, ενώ έως σήμερα έχει προχωρήσει στην Πιστοποίηση των 13 από τους 14 Φορείς, στην εκπόνηση λειτουργικού και αποτελεσματικού Οδηγού Πιστοποίησης των ΦοΔΣΑ και στην εκπόνηση Πρότασης Ολοκληρωμένης Δέσμης Μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ΦοΔΣΑ.

Γνωστοποίησε πως στα τέλη του 2025 θα αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας μία αναφορά με όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες των ΦοΔΣΑ ενώ για την πλατφόρμα παραπόνων για τα απόβλητα σημείωσε : «Θα δίνουμε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε πολίτη να κάνει καταγγελίες για τέσσερις θεμελιώδεις τομείς που είναι: η αποκομιδή των αποβλήτων καθώς παρατηρείται ότι συλλέγονται σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα στο ίδιο απορριμματοφόρο, η ανεξέλεγκτη διάθεση, η παράνομη καύση και οι εγκαταστάσεις. Τα παράπονα και οι καταγγελίες που θα καταγράφονται, θα διοχετεύονται απευθείας στους αρμόδιους Φορείς (ΦοΔΣΑ, Δήμους και Περιφέρειες) και θα παρακολουθούνται από τη ΡΑΑΕΥ», είπε χαρακτηριστικά ο κ Αραβώσης.



Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, υπερθεμάτισε της εξαιρετικής συνεργασίας που υπήρξε και υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας και της ΡΑΑΕΥ σημειώνοντας πως η Ρυθμιστική Αρχή είναι ένα στοίχημα που κερδίζεται καθημερινά και κερδίζεται προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Τόνισε πως έχουν γίνει βήματα με πιο σημαντικό την πιστοποίηση των ΦοΔΣΑ από τη ΡΑΑΕΥ. «Η ύπαρξη ισχυρών ΦοΔΣΑ είναι εχέγγυο για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ήδη επιτεύχθηκαν πολλά καθώς έχουν πιστοποιηθεί 13 Φορείς και αναμένεται σύντομα να πιστοποιηθεί και ο τελευταίος» είπε.