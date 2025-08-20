Ρεύμα: Αλλάζει ο τρόπος χρέωσης από 1η Σεπτεμβρίου – Τι σημαίνει για τους καταναλωτές
Οι αλλαγές αφορούν στον τρόπο που υπολογίζονται οι χρεώσεις ρεύματος στα Ειδικά Τιμολόγια της ΔΕΗ (οικιακό, επαγγελματικό, αγροτικό κ.λπ.) από την 1η Σεπτεμβρίου 2025.
Αλλαγές φέρνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 η ΔΕΗ στα Ειδικά Τιμολόγια (οικιακό, επαγγελματικό, αγροτικό, φωτισμός κοινοχρήστων), καθώς τροποποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης που καθορίζει την τελική χρέωση του ρεύματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το άνω όριο (Lu) της ζώνης προστασίας ορίζεται στα 0,105 €/kWh, ενώ το κάτω όριο (Ld) παραμένει στα 0,060 €/kWh. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:
- Όσο η χονδρική τιμή ρεύματος (TEAM-1) κινείται μέσα σε αυτά τα όρια, οι καταναλωτές δεν θα βλέπουν καμία επιπλέον χρέωση στον λογαριασμό τους.
- Αν η τιμή ξεπεράσει το 0,105 €/kWh, ενεργοποιείται ο μηχανισμός και προστίθεται προσαύξηση.
- Αν πέσει κάτω από 0,060 €/kWh, ενεργοποιείται πάλι ο μηχανισμός αλλά υπέρ του καταναλωτή, οδηγώντας σε πίστωση (δηλαδή μείωση) στον λογαριασμό.
Τι σημαίνει στην πράξη
Για μια κατανάλωση 200 kWh:
- Αν η τιμή μείνει στη ζώνη (π.χ. 0,085 €/kWh), δεν υπάρχει καμία προσαύξηση.
- Αν εκτοξευτεί (π.χ. 0,130 €/kWh), η προσαύξηση μπορεί να φτάσει τα +10,71 ευρώ.
- Αν πέσει χαμηλά (π.χ. 0,050 €/kWh), ο καταναλωτής μπορεί να δει έκπτωση 7,14 ευρώ.
Η αλλαγή αυτή δίνει ένα μεγαλύτερο «μαξιλάρι προστασίας» σε όσους έχουν Ειδικό Τιμολόγιο, καθώς το όριο ανεβαίνει στα 0,105 €/kWh. Ωστόσο, σε περιόδους έντονης ανόδου της χονδρικής, ο μηχανισμός θα επηρεάζει και πάλι το τελικό κόστος.
Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν και με σχετικό μήνυμα στον πρώτο λογαριασμό μετά την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν προϊόν ή ακόμη και πάροχο, αν θεωρήσουν ότι δεν τους συμφέρει.