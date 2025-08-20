Ρεύμα: Αλλάζει ο τρόπος χρέωσης από 1η Σεπτεμβρίου – Τι σημαίνει για τους καταναλωτές

Αλλαγές φέρνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 η ΔΕΗ στα Ειδικά Τιμολόγια (οικιακό, επαγγελματικό, αγροτικό, φωτισμός κοινοχρήστων), καθώς τροποποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης που καθορίζει την τελική χρέωση του ρεύματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το άνω όριο (Lu) της ζώνης προστασίας ορίζεται στα 0,105 €/kWh, ενώ το κάτω όριο (Ld) παραμένει στα 0,060 €/kWh. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:

Όσο η χονδρική τιμή ρεύματος (TEAM-1) κινείται μέσα σε αυτά τα όρια, οι καταναλωτές δεν θα βλέπουν καμία επιπλέον χρέωση στον λογαριασμό τους.

Αν η τιμή ξεπεράσει το 0,105 €/kWh, ενεργοποιείται ο μηχανισμός και προστίθεται προσαύξηση.

Αν πέσει κάτω από 0,060 €/kWh, ενεργοποιείται πάλι ο μηχανισμός αλλά υπέρ του καταναλωτή, οδηγώντας σε πίστωση (δηλαδή μείωση) στον λογαριασμό.

Τι σημαίνει στην πράξη

Για μια κατανάλωση 200 kWh:

Αν η τιμή μείνει στη ζώνη (π.χ. 0,085 €/kWh), δεν υπάρχει καμία προσαύξηση.

Αν εκτοξευτεί (π.χ. 0,130 €/kWh), η προσαύξηση μπορεί να φτάσει τα +10,71 ευρώ.

Αν πέσει χαμηλά (π.χ. 0,050 €/kWh), ο καταναλωτής μπορεί να δει έκπτωση 7,14 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή δίνει ένα μεγαλύτερο «μαξιλάρι προστασίας» σε όσους έχουν Ειδικό Τιμολόγιο, καθώς το όριο ανεβαίνει στα 0,105 €/kWh. Ωστόσο, σε περιόδους έντονης ανόδου της χονδρικής, ο μηχανισμός θα επηρεάζει και πάλι το τελικό κόστος.

Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν και με σχετικό μήνυμα στον πρώτο λογαριασμό μετά την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν προϊόν ή ακόμη και πάροχο, αν θεωρήσουν ότι δεν τους συμφέρει.