Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 32χρονο που έκλεβε ρεύμα από το 2019 - Έκανε λογαριασμό 27.000 ευρώ

Σε μια απίστευτη απάτη προχώρησε ένας 32χρονος από το Κορδελιό στη Θεσσαλονίκη ο οποίος επί 6 ολόκληρα χρόνια έκλεβε ρεύμα χωρίς να έχει γίνει αντιληπτός.

Η σύλληψη του 32χρονου έγινε κατόπιν ελέγχου του ηλεκτρολογικού μηχανισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ. Όπως προέκυψε, ο νεαρός άνδρας είχε συνδέσει παράνομα το ρεύμα με το διαμέρισμά του από το 2019. Έτσι, οι αστυνομικοί της ομάδας Ζ του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 32χρονος προχώρησε σε αυθαίρετη επανασύνδεση στην παροχή του ρεύματος του διαμερίσματός του. Κατά την ίδια ανακοίνωση η αξία της διαφυγούσας ενέργειας υπολογίστηκε σε 27.000 ευρώ.

Τι είναι η ρευματοκλοπή

Ως ρευματοκλοπή ορίζεται η αυθαίρετη και με πρόθεση επέμβαση σε εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις του δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται και, συνεπώς, να μην τιμολογείται.

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής διακρίνονται σε διαπιστωμένες και πιθανολογούμενες. Συνηθέστερες περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής είναι:

Η δόλια επέμβαση στον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ μέσω τεχνικών μέσων, με σκοπό την αλλοίωση των μετρήσεων και την εμφάνιση μικρότερης κατανάλωσης από την πραγματική. Η παράκαμψη του μετρητή. Η αυθαίρετη επανασύνδεση σε απενεργοποιημένη παροχή, συνήθως λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.

Ωστόσο, δεν αποτελούν όλες οι περιπτώσεις διαπιστωμένες ρευματοκλοπές, καθώς κάποιες ενδέχεται να πιθανολογούνται, λόγω ενδείξεων όπως η κοπή της σφραγίδας του κιβωτίου του μετρητή.

Νομικές επιπτώσεις

Η ρευματοκλοπή αποτελεί διοικητική παράβαση, η οποία επισύρει πρόστιμο, αλλά και ποινικό αδίκημα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ειδική μορφή κλοπής σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αναφέρει:

«Κλοπή είναι η αφαίρεση, από την κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν μέρει, κινητού πράγματος με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης. Κινητό πράγμα θεωρείται και η ηλεκτρική ενέργεια».

Η ποινή για την πράξη αυτή μπορεί να φτάσει έως τρία (3) έτη φυλάκισης ή χρηματική ποινή.

Διαδικασία ελέγχου ρευματοκλοπής

Κατά τη συνήθη διαδικασία, αρμόδιο τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιεί αιφνιδιαστικό έλεγχο στις παροχές. Κατά την άφιξή τους, οι αρμόδιοι τεχνικοί αναζητούν τον χρήστη του ακινήτου ή άλλον παριστάμενο, τον ενημερώνουν για τον επικείμενο έλεγχο και ζητούν να επιτραπεί η πρόσβαση στον μετρητή, εφόσον αυτός βρίσκεται εντός του ακινήτου.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση, ενημερώνεται ο χρήστης με την επίδοση του Δελτίου Ενημέρωσης Ελέγχου, στο οποίο καταγράφονται τα ευρήματα, η ημερομηνία του ελέγχου, οι ενέργειες αποκατάστασης, κ.α. Το Δελτίο αυτό συνοδεύεται από το Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής, το οποίο εκδίδεται βάσει των ευρημάτων του ελέγχου

Τι κυρώσεις μπορεί να έχω

Αφού διαπιστωθεί η παράβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει σε καταλογισμό προστίμου, καλώντας τον παραβάτη να το εξοφλήσει σε δόσεις. Σε περίπτωση αθέτησης της καταβολής, προχωρά στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο ΔΕΔΔΗΕ κινεί τη διαδικασία ποινικής δίωξης μέσω μήνυσης, η οποία συνεπάγεται ποινική δίωξη ανεξαρτήτως τυχόν καταβολής του προστίμου. Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, απαιτώντας την καταβολή του οφειλόμενου ποσού με τόκο.

Τι να κάνετε εάν σας καταλογήσουν ρευνματοκλοπή

Σε περίπτωση καταλογισμού ρευματοκλοπής, ο πολίτης μπορεί να ασκήσει τα κατάλληλα νομικά μέσα, όπως ένσταση κατά του ύψους του προστίμου ή ασφαλιστικά μέτρα για να αποτρέψει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Εφόσον κοινοποιηθεί το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ που αναφέρει τη «Διαπίστωση Ρευματοκλοπής», συνιστάται η άμεση νομική αντίδραση για να ενημερωθεί ο πολίτης για τη διαδικασία και τις συνέπειες, τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο.