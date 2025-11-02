Ρεύμα: Εκτοξεύονται οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου – Ποιοι πάροχοι ανεβάζουν τιμές

Οι προβλέψεις των εκπροσώπων της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: ο Νοέμβριος φέρνει νέο γύρο αυξήσεων στα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος με τις χρεώσεις να ανεβαίνουν έως και 15%, όπως δείχνουν οι ανακοινώσεις των προμηθευτών.

Ανοδικό ράλι στις τιμές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου σχεδόν όλα τα πράσινα οικιακά τιμολόγια καταγράφουν άνοδο. Οι τιμές κινούνται πλέον από 13,9 έως 26,4 λεπτά ανά kWh, σημειώνοντας αύξηση τόσο στα φθηνότερα όσο και στα ακριβότερα προϊόντα της αγοράς.

Η μέση τιμή για τον Νοέμβριο, όπως προκύπτει από το εργαλείο energycost της ΡΑΑΕΥ, διαμορφώνεται στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 17,1 λεπτών τον Οκτώβριο – αύξηση 12% μέσα σε έναν μήνα.

Η χονδρική «φταίει» για την ανατίμηση

Πίσω από το νέο κύμα αυξήσεων βρίσκεται η εκτίναξη της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος κατά περίπου 21% τον Οκτώβριο. Η μέση τιμή έκλεισε στα 112,36 ευρώ/MWh, από 92,77 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο.

Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από τις απογευματινές ώρες, όταν σταματά η παραγωγή των φωτοβολταϊκών και, λόγω χαμηλού αιολικού δυναμικού και απουσίας συστημάτων αποθήκευσης, το βάρος πέφτει στις μονάδες φυσικού αερίου, αυξάνοντας δραματικά το κόστος.

Οι νέες τιμές ανά πάροχο

ΔΕΗ: Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο (Γ1) ανεβαίνει στα 13,9 λεπτά/kWh (από 12,9 τον Οκτώβριο), με αύξηση 8%. Η έκπτωση συνέπειας 26% ισχύει για τους πελάτες που πληρώνουν εμπρόθεσμα και είναι εγγεγραμμένοι στο myDEI.gr. Χωρίς τις εκπτώσεις, η τιμή φτάνει τα 15,378 λεπτά/kWh για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες.

Για τους κατόχους διζωνικού τιμολογίου, η νυχτερινή χρέωση είναι 12,744 λεπτά/kWh, ενώ πάνω από τις 500 kWh, η τιμή διαμορφώνεται στα 15,926 λεπτά/kWh.

Protergia (Metlen):Το πρόγραμμα Home Value Special τιμολογείται στα 15,9 λεπτά/kWh με έκπτωση συνέπειας – αύξηση 7% σε σχέση με τον Οκτώβριο.

ΗΡΩΝ:Σχεδόν σταθερό το ΗΡΩΝ Basic Home, με τη χρέωση να κινείται στα 14,76 λεπτά/kWh.

Elpedison: Για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, η τιμή παραμένει στα 15,241 λεπτά/kWh, ενώ για μεγαλύτερη κατανάλωση ανεβαίνει στα 26,4 λεπτά/kWh (+21%).

Φυσικό Αέριο:Το ειδικό τιμολόγιο Ρεύμα Οικιακό διαμορφώνεται στα 19,7 λεπτά/kWh, σημειώνοντας αύξηση 19% από τον Σεπτέμβριο.

Ελίν:Το Power On! Home Green ανεβαίνει στα 19,488 λεπτά/kWh, δηλαδή +14% σε μηνιαία βάση.

Volton:Το Volton Green Ειδικό εκτινάσσεται στα 19,936 λεπτά/kWh, με άνοδο 26% από τον Σεπτέμβριο.

ZeniΘ: Το Power Home Start φτάνει τα 25,227 λεπτά/kWh, αυξημένο κατά 11% σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Από «πράσινα» σε «μπλε» τιμολόγια

Η έντονη μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας αποθαρρύνει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές από τα πράσινα τιμολόγια. Μόνο τον τελευταίο μήνα 60.000 – 90.000 νοικοκυριά εγκατέλειψαν τα ειδικά αυτά προϊόντα, αν και παραμένουν ακόμη περίπου 3,5 εκατομμύρια συνδρομητές.

Αντίθετα, τα μπλε τιμολόγια –με πιο σταθερές χρεώσεις– συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, φτάνοντας ήδη το 1,5 εκατομμύριο πελατών.

Οι ακραίες τιμές και το ενεργειακό «κενό»

Ο Οκτώβριος χαρακτηρίστηκε από μεγάλες αυξομειώσεις στη χονδρική, με τις τιμές να αγγίζουν ακόμη και τα 561,15 ευρώ/MWh σε απογευματινές ώρες, ενώ σε άλλες να υποχωρούν σε αρνητικά επίπεδα (-4,79 ευρώ/MWh).

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο θα ήταν ηπιότερο αν υπήρχε επαρκής αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών ή άλλες σταθερές «πράσινες» μονάδες. Το κενό αυτό καλύπτεται σήμερα από μονάδες φυσικού αερίου, γεγονός που διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, συνθήκες άπνοιας επικράτησαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, περιορίζοντας τόσο την παραγωγή από ΑΠΕ όσο και τη δυνατότητα εισαγωγών ενέργειας.

Νέο τοπίο στα τιμολόγια ρεύματος

Από τον Νοέμβριο ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο τιμολόγησης, που ανοίγει τον δρόμο για συμβόλαια σταθερού κόστους.

Τα λεγόμενα «ευέλικτα μπλε» τιμολόγια, που έρχονται να προσφέρουν ασφάλεια στις χρεώσεις, ενδέχεται να αποκτήσουν νέο διακριτικό χρώμα – διαφορετικό από το κόκκινο που είχε αρχικά προτείνει η ΡΑΑΕΥ, ύστερα από σχετικό αίτημα των προμηθευτών.