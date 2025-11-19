Παύλος Μαρινάκης για το σχέδιο νόμου της ΕΡΤ: – «Το 71% κυβερνητικός έλεγχος έγινε 44%»

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το σχέδιο νόμου του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των ΜΜΕ (EMFA). Η επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, όπου έγινε δεκτό επί της αρχής και των άρθρων. Το σχέδιο νόμου εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια αύριο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

Κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης απάντησε με αριθμούς σε πέντε βασικά ζητήματα που τέθηκαν από την αντιπολίτευση.

Τέλος στον κρατικό έλεγχο: Η επιρροή του υπουργού από 71% μειώνεται σε 44%

Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την κύρια «κατηγορία» της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση «αυξάνει τον κρατικό έλεγχο» με την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΡΤ από 7 σε 9. Αντίθετα, τόνισε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο:

Παλαιό Σύστημα: Μέχρι σήμερα, σε ένα 7μελές ΔΣ, 5 στα 7 μέλη (δηλαδή 71,4% ) επιλέγονταν απευθείας από τον εκάστοτε εποπτεύοντα Υπουργό .

Μέχρι σήμερα, σε ένα 7μελές ΔΣ, (δηλαδή ) επιλέγονταν απευθείας από τον εκάστοτε εποπτεύοντα Υπουργό . Νέο Σύστημα: Στο 9μελές ΔΣ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (δύο θέσεις) επιλέγονται πλέον μέσω γραπτής διαδικασίας του ΑΣΕΠ , με ανεξάρτητους βαθμολογητές και αντικειμενικά προσόντα, και όχι με πολιτική επιλογή .

Στο 9μελές ΔΣ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (δύο θέσεις) επιλέγονται πλέον μέσω , με ανεξάρτητους βαθμολογητές και αντικειμενικά προσόντα, και όχι με πολιτική επιλογή . Μείωση Επιρροής: Οι υπουργικοί διορισμοί περιορίζονται πλέον σε 4 στα 9 μέλη του ΔΣ (ένας από το Υπ. Οικονομικών, τρεις από τον αρμόδιο Υπουργό). Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό επιρροής του Υπουργού μειώνεται στο 44% από 71%.

Η μάχη των αριθμών: 1,1 εκατ. vs 5,4 δισ.

Σχετικά με την κατηγορία ότι η κυβέρνηση «κάνει δωράκι» στους παρόχους ενέργειας αυξάνοντας την προμήθεια για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους από 0,5% σε 1%, ο κ. Μαρινάκης αντιπαρέβαλε τα εξής στοιχεία:

Το «Δωράκι»: Η αύξηση 0,5% αντιστοιχεί σε 1,1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως προς όλους τους παρόχους .

Η αύξηση 0,5% αντιστοιχεί σε προς όλους τους παρόχους . Η Οφειλή: Οι πάροχοι οφείλουν στην ΕΡΤ 52 εκατομμύρια ευρώ από το 2013 μέχρι σήμερα, ποσό που δηλώνουν ότι δεν εισέπραξαν .

Οι πάροχοι από το 2013 μέχρι σήμερα, ποσό που δηλώνουν ότι δεν εισέπραξαν . Αυστηρός Έλεγχος: Ο νέος νόμος θέτει τους παρόχους σε πολύ αυστηρή διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης από ορκωτούς ελεγκτές για κάθε ευρώ που δηλώνεται ως ανεξόφλητο . Ο κ. Μαρινάκης εκτίμησε ότι, ακόμη και να εισπραχθεί μόνο το 10% των 52 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ), αυτό θα είναι κέρδος για την ΕΡΤ .

Ο νέος νόμος θέτει τους παρόχους σε από ορκωτούς ελεγκτές για κάθε ευρώ που δηλώνεται ως ανεξόφλητο . Ο κ. Μαρινάκης εκτίμησε ότι, ακόμη και να εισπραχθεί μόνο το 10% των 52 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ), αυτό θα είναι κέρδος για την ΕΡΤ . Η Αντίθεση: Η κυβέρνηση έχει εισπράξει 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τους παρόχους ενέργειας τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, γεγονός που καθιστά το «δώρο» του 1,1 εκατ. ευρώ αμελητέο.

Κράτος Δικαίου: Όχι στο υποκειμενικό, ναι στο Αντικειμενικό

Τέλος, απαντώντας στις επικλήσεις της αντιπολίτευσης στις εκθέσεις των «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» για το κράτος δικαίου, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως την «πυξίδα» και τον αντικειμενικό δείκτη.

Τόνισε ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής, έχει 4 συστάσεις (από 6 ή 7) , ενώ 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περισσότερες συστάσεις. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι είναι λάθος να επικαλείται κανείς τις υποκειμενικές απόψεις ενός εκ των φορέων (ΜΚΟ) και να αγνοεί τα αντικειμενικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Υφυπουργός απέρριψε, τέλος, την πρόταση για δημιουργία ξεχωριστής ΕΡΤ3, τονίζοντας ότι η ΕΡΤ πρέπει να παραμείνει μία ενιαία, ενωμένη εταιρεία, ενώ η ΕΡΤ3 λειτουργεί ήδη ως ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση.