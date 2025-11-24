Ρεύμα: Μπλε, πράσινα και κόκκινα τιμολόγια – Ανατροπή και στροφή 1,38 εκατ. καταναλωτών στα σταθερά

Η αγορά του ηλεκτρικούς ρεύματος στην Ελλάδα μπαίνει σε φάση ανατροπών, καθώς ολοένα περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τα κυμαινόμενα «πράσινα» πακέτα και ποντάρουν στη σταθερότητα των «μπλε» τιμολογίων. Την ίδια στιγμή, η ρυθμιστική αρχή προχωρά στην ενεργοποίηση των «κόκκινων» τιμολογίων, προμηνύοντας περαιτέρω αναταράξεις για τον καταναλωτή.

Η τάση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, στο τέλος Αυγούστου 2025 ήδη 1,38 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές είχαν επιλέξει τιμολόγιο σταθερής χρέωσης («μπλε» κατηγορία), αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της πελατειακής βάσης. Παράλληλα, η πελατειακή βάση των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων συρρικνώθηκε κατά περίπου 615-610 χιλιάδες σε οκτάμηνο.

Ειδικότερα

Τα «πράσινα» τιμολόγια υποχώρησαν από 4,3 εκατ. στο τέλος του 2024 σε περίπου 3,68 εκατ. τον Αύγουστο του 2025.

Τα «κίτρινά» τιμολόγια, που είναι κυμαινόμενα, φαίνεται να σταθεροποιούνται σε μερίδιο γύρω στο 14 % και ~850.000 πελάτες.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: οι καταναλωτές αναζητούν προβλεψιμότητα στο ηλεκτρικό τους κόστος και η σταθερή χρέωση (μπλε) αποτελεί τη νέα επιλογή «ασφαλείας». Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η μέση τιμή εκκαθάρισης της χονδρικής αγοράς ρεύματος τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στα 112,36 €/MWh, +21,11% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Τι σημαίνει η εισαγωγή των «κόκκινων» τιμολογίων

Με φόντο την αύξηση της χονδρικής και την αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας, η ΡΑΑΕΥ προχωρά στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας τιμολογίων ,χαρακτηρισμένης με το χρώμα «κόκκινο».

Τα «κόκκινα» τιμολόγια αναμένεται να ενεργοποιηθούν από τον Δεκέμβριο και θα απευθύνονται σε προϊόντα σταθερής χρέωσης με καθορισμένη διάρκεια – δηλαδή, θα προσφέρουν τη σταθερότητα που αναζητούν ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές.

Ωστόσο, οι πάροχοι ενέργειας επισημαίνουν ότι η επιλογή του χρώματος «κόκκινο» συνδέεται διαισθητικά με «κίνδυνο», κάτι που ενδέχεται να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας για τον τελικό καταναλωτή.

Ποιες οι επιπτώσεις για το νοικοκυριό και τον επαγγελματία

Το νοικοκυριό που επέλεξε μπλε τιμολόγιο εξασφαλίζει μια σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα για ένα χρονικό διάστημα, χωρίς να κινδυνεύει από μεγάλες αυξήσεις λόγω διακυμάνσεων της χονδρικής αγοράς.

Αντίθετα, όποιος παραμείνει σε πράσινο ή κυμαινόμενο τιμολόγιο ρεύματος , εκτίθεται περισσότερο σε ανατιμήσεις – ειδικά μέσα στο χειμώνα όταν η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται και οι τιμές χονδρικής πιέζονται.

Για τις επιχειρήσεις η τάση είναι ίδια: η επιλογή σταθερού τιμολογίου περιορίζει το ρίσκο λειτουργίας λόγω ενεργειακού κόστους, που πλέον αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η μετάβαση σε μπλε τιμολόγιο δεν σημαίνει πάντα «την πιο φθηνή» επιλογή: θα πρέπει να εξετάζεται και η διάρκεια της σύμβασης, το πάγιο, η προϋπόθεση συνέπειας πληρωμών αλλά και η υπόλοιπη χρέωση.

Αν η χονδρική αγορά ενέργειας υποχωρήσει, τότε τα κυμαινόμενα τιμολόγια θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο συμφέροντα- ωστόσο, η σημερινή τάση δείχνει ότι οι καταναλωτές προτιμούν την ασφάλεια έναντι της πιθανής εξοικονόμησης.

Όσοι επιλέξουν μπλε τιμολόγιο καλό είναι να ελέγχουν την έξοδο/λήξη της σύμβασης - γιατί μετά το πέρας της διάρκειας, η τιμολόγηση μπορεί να γίνει λιγότερο ευνοϊκή ή να απαιτείται νέα σύμβαση.

Η κατηγοριοποίηση «μπλε», «πράσινο», «κιτρινό», «κόκκινο» μπορεί να διευκολύνει την επιλογή, αλλά δεν υποκαθιστά τη σύγκριση των επιμέρους χρεώσεων, των όρων και της συνολικής συμφωνίας με τον πάροχο.

Το μεγάλο ερώτημα

Η αγορά μπαίνει σε μια φάση όπου η ενεργειακή ασφάλεια του νοικοκυριού συνδέεται με επιλογές τιμολόγησης και η λογική «ότι πιο πράσινο είναι φθηνότερο» φαίνεται να αναιρείται. Με την εισαγωγή των κόκκινων τιμολογίων και τη διαρκή πίεση από τη χονδρική αγορά, το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η στροφή στα μπλε τιμολόγια αποδειχθεί αξιόλογη επιλογή ή απλώς εναλλακτική λύση σε μια αγορά υπό πίεση.