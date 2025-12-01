Ρεύμα: «Παγωμένα» τα τιμολόγια της ΔΕΗ και τον Δεκέμβριο - Νέες προσφορές για τα μπλε τιμολόγια

Σταθερά, χωρίς εκπλήξεις και για τον Δεκέμβριο. Η ΔΕΗ κρατά αμετάβλητα για ακόμη έναν μήνα τα τιμολόγιά της, διατηρώντας την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh – στο ίδιο επίπεδο με τον Νοέμβριο – σε μια κίνηση που, όπως τονίζει η επιχείρηση, στοχεύει στη στήριξη των νοικοκυριών με σταθερότητα και ανταγωνιστικές χρεώσεις.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές συνεχίζουν να «κερδίζουν» στις νυχτερινές ζώνες, αφού η τιμή χαμηλής χρέωσης παραμένει στα 0,127 €/kWh, δίνοντας ανάσα σε όσους μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσης εκτός αιχμής.

Στο κάδρο το νέο «μπλε» myHome Plan – με 100€ δώρο

Η ΔΕΗ ρίχνει στη μάχη του Δεκεμβρίου και το νέο σταθερό πρόγραμμα myHome Plan, που ξεχωρίζει όχι μόνο για τη σταθερή μηνιαία χρέωση των 60€, αλλά και για την προωθητική ενέργεια των 100€, σε μια περίοδο που οι καταναλωτές αναζητούν προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς ρεύματος.

Η κατανάλωση θα εκκαθαρίζεται ανά εξάμηνο, ενώ οι συνδρομητές εντάσσονται και στο myRewards Coupons, ένα πρόγραμμα επιβράβευσης που υπόσχεται εκπτώσεις και προσφορές για… την καθημερινότητα, από σούπερ μάρκετ μέχρι υπηρεσίες και βασικά είδη.

Αμετακίνητες οι χρεώσεις και στα υφιστάμενα μπλε τιμολόγια

Χωρίς αλλαγές παραμένουν και τα δημοφιλή σταθερά προγράμματα της επιχείρησης:

myHomeEnter: 0,145 €/kWh

myHomeOnline: 0,142 €/kWh

Για όσους διαθέτουν διζωνικό μετρητή, το myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει 0,095 €/kWh στη χαμηλή, τη χαμηλότερη ζώνη, ενισχύοντας το περιθώριο εξοικονόμησης για τους πιο… «νυχτερινούς» χρήστες.



Τα σταθερά πακέτα της ΔΕΗ, σημειώνει η εταιρεία, δεν κρύβουν ψιλά γράμματα ούτε προϋποθέσεις, παρέχουν καθαρές χρεώσεις και «θωρακίζουν» από τις αναταράξεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Ευελιξία με χαμηλό κόστος στο myHome4all

Στο μέτωπο των κυμαινόμενων προγραμμάτων, το κίτρινο myHome4all, που απευθύνεται σε όσους θέλουν ελευθερία κινήσεων και οικονομική χρέωση, διαμορφώνεται για τον Δεκέμβριο στα 0,13552 €/kWh, κρατώντας τις ισορροπίες στην αγορά και υπενθυμίζοντας ότι η ΔΕΗ παραμένει ο «παίκτης» με το μεγαλύτερο αποτύπωμα στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.



Με την ακρίβεια να πιέζει από παντού, η ΔΕΗ επιλέγει – τουλάχιστον για τώρα – τον δρόμο της σταθερότητας. Και οι καταναλωτές, με τιμές παγωμένες, περιμένουν να δουν αν αυτή η «γραμμή» θα κρατήσει και τους επόμενους μήνες.