Ρεύμα: «Κλείδωσαν» οι ωριαίες χρεώσεις – Πότε μπαίνουν στη ζωή μας τα πορτοκαλί τιμολόγια

Από τις αρχές του 2026, οι καταναλωτές που διαθέτουν έξυπνο μετρητή μπαίνουν σε μια νέα πραγματικότητα: τα δυναμικά ή αλλιώς πορτοκαλί τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για τιμολόγια που ακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, προσφέροντας χρέωση σε ωριαία βάση. Με απλά λόγια, η τιμή του ρεύματος αλλάζει ανάλογα με την αγορά και ο καταναλωτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις χαμηλές τιμές… ή να προστατευτεί από τις υψηλές, εφόσον παρακολουθεί σωστά τις ενημερώσεις.

Πότε έρχονται – Ποιοι καταναλωτές μπαίνουν πρώτοι

Με βάση την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου η οποία συνοδεύει την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου που τέθηκε σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ:

1 Φεβρουαρίου 2026: Έναρξη για Μεγάλους Πελάτες (μη οικιακούς με παροχή άνω των 25 kVA)

1 Απριλίου 2026: Έναρξη για Μικρούς Πελάτες (οικιακούς και μικρές επιχειρήσεις έως 25 kVA)

Πώς λειτουργούν – Τι πληρώνει ο καταναλωτής

Τα πορτοκαλί τιμολόγια αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος προμήθειας που διαμορφώνεται στη χονδρική αγορά, συν το περιθώριο λειτουργίας και το εύλογο κέρδος του προμηθευτή.

Σημαντικό: Δεν επιτρέπεται τέλος αποχώρησης. Ο καταναλωτής μπορεί να φύγει όποτε θέλει – και οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση χρέωση θεωρείται καταχρηστική.

Για Μικρούς Πελάτες: Δύο βασικά κομμάτια

Πάγια χρέωση – σταθερή, γνωστή εκ των προτέρων, ορίζεται από τον προμηθευτή και δεν μεταβάλλεται κατά τη σύμβαση (εκπτώσεις επιτρέπονται). Τελική τιμή προμήθειας – αλλάζει ανά ώρα, είναι γνωστή πριν από την κατανάλωση και αποτελείται από:

βασική τιμή (€/kWh)

δυναμική τιμή: συντελεστής που θέτει ο προμηθευτής × ωριαία τιμή χονδρικής

Για Μεγάλους Πελάτες

Οι χρεώσεις προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά και το προφίλ κατανάλωσης της εγκατάστασης. Η τιμή προμήθειας διαμορφώνεται κατά μέγιστο σε ωριαία βάση, ανάλογα με τις αγορές ενέργειας.

Προστασία από «εκρηκτικές» τιμές – Πώς ειδοποιείται ο καταναλωτής

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ισχυρό μηχανισμό προειδοποιήσεων.

Καθημερινή ενημέρωση

Έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας, ο προμηθευτής ενημερώνει τους μικρούς πελάτες:

ποιες ώρες της επόμενης ημέρας θα είναι φθηνές

ποιες θα είναι ακριβές

ALERT για εκτόξευση τιμών

Αν κάποια ώρα προβλέπεται να αγγίξει ή να ξεπεράσει τα 180 €/MWh, ο προμηθευτής στέλνει ALERT σε email ή SMS – σε μικρούς και μεγάλους πελάτες – μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας.

Υποχρεώσεις προμηθευτών – Διαφάνεια χωρίς αστερίσκους

Οι προμηθευτές με πάνω από 200.000 πελάτες (Δεκέμβριο ή Ιούνιο κάθε έτους) υποχρεούνται να προσφέρουν πορτοκαλί τιμολόγιο.

Επιπλέον:

Πρέπει να δημοσιεύουν τις τελικές τιμές της επόμενης ημέρας για μικρούς πελάτες.

Οφείλουν να εμφανίζουν στην ιστοσελίδα τους όλες τις πάγιες χρεώσεις και τις τελικές τιμές των τελευταίων πέντε ετών, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια.

Ο ρόλος της ΡΑΑΕΥ – Το «μάτι» πάνω στην αγορά

Η ΡΑΑΕΥ παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του νέου πλαισίου, αξιολογεί κινδύνους, και παρεμβαίνει σε κάθε πρακτική που μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική εις βάρος των καταναλωτών.