Πόσο ρεύμα καίει το πλυντήριο των ρούχων - Πως να το βγάλετε από την πρίζα της ακρίβειας

Το πλυντήριο ρούχων είναι από τις «σιωπηλές» συσκευές του σπιτιού που όμως κάνουν… θόρυβο στον λογαριασμό ρεύματος . Η ετήσια κατανάλωσή του μόνο αμελητέα δεν είναι, ενώ συνολικά οι οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν νερό υπολογίζεται ότι «ευθύνονται» για περίπου το 10% των ενεργειακών εξόδων μιας τυπικής κατοικίας.

Πόσο ρεύμα καίει το πλυντήριο

Η ενεργειακή κατανάλωση των πλυντηρίων μετριέται σε kWh ανά πρόγραμμα και υπολογίζεται με βάση 220 πλύσεις ετησίως, σε πλήρες και μερικό φορτίο, με προγράμματα βαμβακερών στους 40°C και 60°C.

Για να βγει το ετήσιο κόστος, ο μαθηματικός τύπος είναι απλός:

Κατανάλωση ανά πλύση × αριθμός πλύσεων × τιμή kWh.

Το κόστος με το… θερμόμετρο ανεβασμένο

Αν ένα πλυντήριο καίει 2,2 kWh σε πρόγραμμα 60°C και λειτουργεί 220 φορές τον χρόνο:

2,2 kWh × 220 = 484 kWh/έτος.

Με μέση τιμή ρεύματος τον Νοέμβριο 2025 στα 0,18 €/kWh:

484 × 0,18 = 87,12 € τον χρόνο.

Ρίξτε βαθμούς – ρίξτε και ευρώ

Στους 40°C, η κατανάλωση μπορεί να «πέσει» στις 1,3 kWh ανά πλύση:

1,3 × 220 = 286 kWh/έτος,

με κόστος 286 × 0,18 ≈ 51–52 €.

Μόνο από τη μείωση της θερμοκρασίας, η ετήσια εξοικονόμηση αγγίζει τα 30–35 €.

Οι παραπάνω υπολογισμοί βασίζονται στις τιμές ρεύματος Νοεμβρίου 2025, έναν από τους ακριβότερους μήνες της χρονιάς.

Πώς να «επενδύσετε» σωστά σε πλυντήριο

Η ενεργειακή κλάση είναι το Α και το Ω. Σήμερα, στην αγορά κυριαρχούν συσκευές κλάσης Α, ενώ η κλίμακα φτάνει μέχρι το G.

Σημαντικά κριτήρια παραμένουν επίσης:

Χωρητικότητα

Κατανάλωση νερού

Έξυπνα προγράμματα ECO/ECO που ρυθμίζουν αυτόματα νερό, θερμοκρασία και διάρκεια για χαμηλότερη κατανάλωση.

Για μια τετραμελή οικογένεια, ένα πλυντήριο 7 κιλών θεωρείται ιδανικό: λιγότερες πλύσεις, χωρίς να «στριμώχνονται» παπλώματα και κουβέρτες.

Δύο συνήθειες που «κόβουν» ρεύμα

Ακόμη κι αν δεν έχετε το πιο σύγχρονο μοντέλο, ο σωστός τρόπος χρήσης παίζει καταλυτικό ρόλο.

Χαμηλότερη θερμοκρασία

Προτιμήστε 30°C ή ακόμη και 20°C, αν το υποστηρίζει η συσκευή.

Σωστό γέμισμα κάδου

Οι μισογεμάτες πλύσεις = «χαμένα» χρήματα, εκτός αν υπάρχει πρόγραμμα μισού φορτίου.

Λιγότερες πλύσεις – ναι ή όχι;

Το τελευταίο trend θέλει τα ρούχα να …μην πλένονται απαραίτητα μετά από κάθε χρήση. Ο σωστός αερισμός ή τα προϊόντα dry wash μπορούν να μειώσουν τις πλύσεις, προσφέροντας:

Λιγότερη κατανάλωση

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής υφασμάτων

Συντήρηση = μείωση κόστους

Αν θέλετε το πλυντήριό σας να αντέξει στον χρόνο και να μην «διαλύσει» την τσέπη σας:

Μην το υπερφορτώνετε – αφήστε κενό πάνω στον κάδο.

Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε μήνα.

Κάνετε πλύση συντήρησης χωρίς ρούχα σε υψηλή θερμοκρασία κάθε 30 ημέρες.

Αδειάζετε τις τσέπες για να μην «χαιρετήσει» η αντλία.

Αποφεύγετε την υπερβολική χρήση απορρυπαντικού – βουλώνει, φθείρει, κοστίζει.

Και ναι, αν η συσκευή σας είναι παλιά και ενεργοβόρα, τότε η αντικατάσταση με ένα μοντέλο υψηλής ενεργειακής κλάσης δεν είναι απλώς έξοδο – είναι κίνηση-ματ για οικονομία στο μέλλον.