Πόσο ρεύμα καίει το πλυντήριο των ρούχων - Πως να το βγάλετε από την πρίζα της ακρίβειας
Το πλυντήριο ρούχων καίει ρεύμα, ευρώ και νεύρα. Με 220 πλύσεις τον χρόνο, η θερμοκρασία και η σωστή χρήση κάνουν τη διαφορά. Έξυπνες επιλογές αγοράς, οικονομικά προγράμματα και μικρές καθημερινές κινήσεις μπορούν να ρίξουν την κατανάλωση χωρίς να ρίξουν
Το πλυντήριο ρούχων είναι από τις «σιωπηλές» συσκευές του σπιτιού που όμως κάνουν… θόρυβο στον λογαριασμό ρεύματος . Η ετήσια κατανάλωσή του μόνο αμελητέα δεν είναι, ενώ συνολικά οι οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν νερό υπολογίζεται ότι «ευθύνονται» για περίπου το 10% των ενεργειακών εξόδων μιας τυπικής κατοικίας.
Πόσο ρεύμα καίει το πλυντήριο
Η ενεργειακή κατανάλωση των πλυντηρίων μετριέται σε kWh ανά πρόγραμμα και υπολογίζεται με βάση 220 πλύσεις ετησίως, σε πλήρες και μερικό φορτίο, με προγράμματα βαμβακερών στους 40°C και 60°C.
Για να βγει το ετήσιο κόστος, ο μαθηματικός τύπος είναι απλός:
Κατανάλωση ανά πλύση × αριθμός πλύσεων × τιμή kWh.
Το κόστος με το… θερμόμετρο ανεβασμένο
Αν ένα πλυντήριο καίει 2,2 kWh σε πρόγραμμα 60°C και λειτουργεί 220 φορές τον χρόνο:
2,2 kWh × 220 = 484 kWh/έτος.
Με μέση τιμή ρεύματος τον Νοέμβριο 2025 στα 0,18 €/kWh:
484 × 0,18 = 87,12 € τον χρόνο.
Ρίξτε βαθμούς – ρίξτε και ευρώ
Στους 40°C, η κατανάλωση μπορεί να «πέσει» στις 1,3 kWh ανά πλύση:
1,3 × 220 = 286 kWh/έτος,
με κόστος 286 × 0,18 ≈ 51–52 €.
Μόνο από τη μείωση της θερμοκρασίας, η ετήσια εξοικονόμηση αγγίζει τα 30–35 €.
Οι παραπάνω υπολογισμοί βασίζονται στις τιμές ρεύματος Νοεμβρίου 2025, έναν από τους ακριβότερους μήνες της χρονιάς.
Πώς να «επενδύσετε» σωστά σε πλυντήριο
Η ενεργειακή κλάση είναι το Α και το Ω. Σήμερα, στην αγορά κυριαρχούν συσκευές κλάσης Α, ενώ η κλίμακα φτάνει μέχρι το G.
Σημαντικά κριτήρια παραμένουν επίσης:
- Χωρητικότητα
- Κατανάλωση νερού
- Έξυπνα προγράμματα ECO/ECO που ρυθμίζουν αυτόματα νερό, θερμοκρασία και διάρκεια για χαμηλότερη κατανάλωση.
Για μια τετραμελή οικογένεια, ένα πλυντήριο 7 κιλών θεωρείται ιδανικό: λιγότερες πλύσεις, χωρίς να «στριμώχνονται» παπλώματα και κουβέρτες.
Δύο συνήθειες που «κόβουν» ρεύμα
Ακόμη κι αν δεν έχετε το πιο σύγχρονο μοντέλο, ο σωστός τρόπος χρήσης παίζει καταλυτικό ρόλο.
- Χαμηλότερη θερμοκρασία
Προτιμήστε 30°C ή ακόμη και 20°C, αν το υποστηρίζει η συσκευή.
- Σωστό γέμισμα κάδου
Οι μισογεμάτες πλύσεις = «χαμένα» χρήματα, εκτός αν υπάρχει πρόγραμμα μισού φορτίου.
Λιγότερες πλύσεις – ναι ή όχι;
Το τελευταίο trend θέλει τα ρούχα να …μην πλένονται απαραίτητα μετά από κάθε χρήση. Ο σωστός αερισμός ή τα προϊόντα dry wash μπορούν να μειώσουν τις πλύσεις, προσφέροντας:
- Λιγότερη κατανάλωση
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής υφασμάτων
- Συντήρηση = μείωση κόστους
Αν θέλετε το πλυντήριό σας να αντέξει στον χρόνο και να μην «διαλύσει» την τσέπη σας:
- Μην το υπερφορτώνετε – αφήστε κενό πάνω στον κάδο.
- Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε μήνα.
- Κάνετε πλύση συντήρησης χωρίς ρούχα σε υψηλή θερμοκρασία κάθε 30 ημέρες.
- Αδειάζετε τις τσέπες για να μην «χαιρετήσει» η αντλία.
- Αποφεύγετε την υπερβολική χρήση απορρυπαντικού – βουλώνει, φθείρει, κοστίζει.
Και ναι, αν η συσκευή σας είναι παλιά και ενεργοβόρα, τότε η αντικατάσταση με ένα μοντέλο υψηλής ενεργειακής κλάσης δεν είναι απλώς έξοδο – είναι κίνηση-ματ για οικονομία στο μέλλον.