Πόσο κοστίζει τον μήνα η θέρμανση με κλιματιστικό – Ο αναλυτικός πίνακας που πρέπει να δείτε

Οι χαμηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο ερώτημα: πώς ζεσταινόμαστε οικονομικά; Με τη μέση τιμή ρεύματος να κινείται αυτή την περίοδο γύρω στα 0,18 €/kWh, το κόστος της ηλεκτρικής θέρμανσης γίνεται κρίσιμο για κάθε νοικοκυριό. Το κλιματιστικό παραμένει η πιο δημοφιλής λύση, ειδικά σε σχέση με το πετρέλαιο που παραμένει ακριβό, όμως το πραγματικό ζητούμενο είναι ένα: πόσο καίει τελικά στη θέρμανση και τι σημαίνει αυτό στο τέλος του μήνα;

Ακολουθεί ο πιο ξεκάθαρος και χρηστικός πίνακας που κυκλοφορεί σήμερα, με ρεαλιστικά σενάρια χρήσης ανά ημέρα.

Μηνιαίο κόστος θέρμανσης (30 ημέρες)

Κλιματιστικά με inverter (οικονομικότερα)

9.000 BTU

8 ώρες/ημέρα: 1,44 €/ημέρα → 43,20 € / μήνα

12 ώρες/ημέρα: 2,16 €/ημέρα → 64,80 € / μήνα

24 ώρες/ημέρα: 4,32 €/ημέρα → 129,60 € / μήνα

12.000 BTU

8 ώρες/ημέρα: 2,00 €/ημέρα → 60,00 € / μήνα

12 ώρες/ημέρα: 3,00 €/ημέρα → 90,00 € / μήνα

24 ώρες/ημέρα: 6,00 €/ημέρα → 180,00 € / μήνα

18.000 BTU

8 ώρες/ημέρα: 2,96 €/ημέρα → 88,80 € / μήνα

12 ώρες/ημέρα: 4,44 €/ημέρα → 133,20 € / μήνα

24 ώρες/ημέρα: 8,88 €/ημέρα → 266,40 € / μήνα

24.000 BTU

8 ώρες/ημέρα: 3,92 €/ημέρα → 117,60 € / μήνα

12 ώρες/ημέρα: 5,88 €/ημέρα → 176,40 € / μήνα

24 ώρες/ημέρα: 11,76 €/ημέρα → 352,80 € / μήνα

Κλιματιστικά χωρίς inverter (πιο ενεργοβόρα)

9.000 BTU

8 ώρες/ημέρα: 1,76 €/ημέρα → 52,80 € / μήνα

12 ώρες/ημέρα: 2,64 €/ημέρα → 79,20 € / μήνα

24 ώρες/ημέρα: 5,28 €/ημέρα → 158,40 € / μήνα

12.000 BTU

8 ώρες/ημέρα: 2,32 €/ημέρα → 69,60 € / μήνα

12 ώρες/ημέρα: 3,48 €/ημέρα → 104,40 € / μήνα

24 ώρες/ημέρα: 6,96 €/ημέρα → 208,80 € / μήνα

18.000 BTU

8 ώρες/ημέρα: 3,44 €/ημέρα → 103,20 € / μήνα

12 ώρες/ημέρα: 5,16 €/ημέρα → 154,80 € / μήνα

24 ώρες/ημέρα: 10,32 €/ημέρα → 309,60 € / μήνα

24.000 BTU

8 ώρες/ημέρα: 4,64 €/ημέρα → 139,20 € / μήνα

12 ώρες/ημέρα: 6,96 €/ημέρα → 208,80 € / μήνα

24 ώρες/ημέρα: 13,92 €/ημέρα → 417,60 € / μήνα

Τι προκύπτει από τα νούμερα

Με inverter τεχνολογία, η μηνιαία εξοικονόμηση μπορεί να ξεπεράσει τα 60–100 ευρώ, ειδικά σε μεγάλες μονάδες. Η συνεχής 24ωρη λειτουργία εκτοξεύει το κόστος και φτάνει τα 400€ τον μήνα στα μεγαλύτερα μοντέλα χωρίς inverter. Ισχύει ο «κανόνας»: όσο πιο σωστά ταιριάζει η BTU στο χώρο σου, τόσο χαμηλότερο κόστος θα δεις στο ρεύμα.