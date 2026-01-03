Χειμώνας στο σπίτι: Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία και την οικονομία μας



Με τον υδράργυρο να πέφτει και τις ιώσεις να βρίσκονται σε έξαρση, η ρύθμιση του θερμοστάτη μετατρέπεται από ζήτημα άνεσης σε ζήτημα υγείας. Πόσοι βαθμοί Κελσίου είναι τελικά οι ιδανικοί για να παραμένουμε ζεστοί χωρίς να εκθέτουμε τον οργανισμό μας σε κινδύνους;

Το BBC παρουσιάζει τον οδηγό για την τέλεια θερμοκρασία στο σπίτι, ειδικά αν συγκατοικείτε με παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Το «ιδανικό» εύρος και οι εξαιρέσεις



Σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και πρόσφατα ρεπορτάζ του BBC, η ιδανική θερμοκρασία για έναν υγιή ενήλικα κυμαίνεται μεταξύ 18 και 21 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θέτει τον πήχη λίγο πιο ψηλά για συγκεκριμένες κατηγορίες:

Ηλικιωμένοι και παιδιά: Για τις μεγαλύτερες ηλικίες, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, η σταθερή θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου θεωρείται απαραίτητη για την αποφυγή επιπλοκών.

Ευπαθείς ομάδες: Άτομα με χρόνια νοσήματα (άσθμα, καρδιακά προβλήματα, διαβήτης) αλλά και οι καπνιστές πρέπει να αποφεύγουν τις απότομες μεταβολές και το υπερβολικό κρύο στο εσωτερικό του σπιτιού.

Οι κίνδυνοι του «κρύου» σπιτιού



Οι χαμηλές θερμοκρασίες εντός της οικίας δεν προκαλούν μόνο δυσφορία. Συνδέονται άμεσα με:

Αύξηση καρδιακών επεισοδίων: Το κρύο ζορίζει το κυκλοφορικό σύστημα.

Κίνδυνο υποθερμίας: Ιδιαίτερα σε άτομα που δεν κινούνται πολύ μέσα στο σπίτι.

Εξάπλωση ιώσεων: Η γρίπη και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού «προτιμούν» τα παγωμένα και κακώς αεριζόμενα περιβάλλοντα.

Τι κάνουμε αν αρρωστήσουμε;

Αν εμφανίσετε συμπτώματα γρίπης, οι ειδικοί προειδοποιούν: Μην περιμένετε να περάσει μόνη της. Η επικοινωνία με τον γιατρό μέσα στις πρώτες 48 ώρες είναι κρίσιμη, καθώς η έγκαιρη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να περιορίσει δραστικά τη διάρκεια της ασθένειας και τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Flash Tip: Εκτός από τον θερμοστάτη, μην ξεχνάτε τον καλό αερισμό των χώρων για λίγα λεπτά κάθε μέρα, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας και να μειώνεται το μικροβιακό φορτίο.