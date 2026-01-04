Θέρμανση τη νύχτα: Να μένει ανοιχτή ή να κλείνει όταν πέφτει το κρύο;

Με τον χειμώνα να ρίχνει αισθητά τις θερμοκρασίες, ένα ερώτημα επανέρχεται σταθερά σε κάθε σπίτι: είναι σωστό να αφήνουμε τη θέρμανση ανοιχτή τη νύχτα ή όχι;



Όσο περνάμε περισσότερες ώρες εντός σπιτιού και εξαρτόμαστε από τα συστήματα θέρμανσης, η ισορροπία ανάμεσα στη ζεστασιά, την άνεση και την υγεία γίνεται πιο κρίσιμη—ιδίως τις νυχτερινές ώρες, όταν το κρύο εντείνεται. Το δίλημμα είναι σαφές: οικονομία ή συνεχής λειτουργία για σταθερή θερμοκρασία;

Διαβάστε περισσότερα εδώ για το ποια θερμοκρασία θεωρείται ιδανική.