Οικονομία Σούπερ Μάρκετ Πληθωρισμός Ακρίβεια Ενοίκια Σοκολάτα

Ο πληθωρισμός «τσιμπάει» ξανά – Στο 2,4% τον Νοέμβριο, φωτιά σε τρόφιμα και στέγαση

Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,4% τον Νοέμβριο, με τρόφιμα, στέγαση και εστίαση να τραβούν ξανά την ανηφόρα. Σοκ από τις αυξήσεις σε σοκολάτες, καφέ και ενοίκια, παρά τις μεγάλες μειώσεις σε ελαιόλαδο και ενέργεια.

Φωτογραφία: Unsplash
Φωτογραφία: Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Μετά το 2% του Οκτωβρίου, η νέα άνοδος επιβεβαιώνει ότι το κύμα ανατιμήσεων όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά επιμένει σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Τρόφιμα, στέγαση και κατανάλωση εκτός σπιτιού παραμένουν «θερμές ζώνες»:

  • Ο πληθωρισμός τροφίμων κινήθηκε στο 2,7%, πάνω από τον γενικό δείκτη.
  • Η στέγαση εκτοξεύτηκε στο 3,7%, με τα ενοίκια να συνεχίζουν την ανηφορική τους πορεία.
  • Η κατηγορία Ξενοδοχεία–Καφέ–Εστιατόρια σκαρφάλωσε στο εντυπωσιακό 7,4%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το καλάθι της καθημερινότητας.

Οι «πρωταγωνιστές» των ανατιμήσεων

Σε επίπεδο προϊόντων, αυξήσεις καταγράφηκαν

  • Προϊόντα σοκολάτας +22,9%
  • Καφές +20,7%
  • Κρέατα +13%
  • Φρούτα +9%
  • Ενοίκια κατοικιών +8,6%

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και σημαντικές αποκλιμακώσεις:

  • Ελαιόλαδο -37,6% (η μεγαλύτερη πτώση)
  • Φυσικό αέριο -12,6%
  • Σάλτσες – καρυκεύματα -7%
  • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός – υπολογιστές -6,4%
  • Λαχανικά -5,9%
plithorismosss.png

Τι δείχνουν οι συγκρίσεις με προηγούμενα έτη

Ο ετήσιος δείκτης (Νοέμβριος 2025 προς Νοέμβριο 2024) αυξήθηκε κατά 2,4%, ίδιο ποσοστό με το αντίστοιχο περσινό 12μηνο. Σε μηνιαία βάση (Νοέμβριος 2025 προς Οκτώβριο 2025) ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,1%, όταν πέρυσι είχε καταγράψει πτώση 0,4%.

Ο μέσος ΔΤΚ του 12μήνου Δεκ. 2024 – Νοε. 2025 αυξήθηκε κατά 2,5%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,8% του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Πού «χτίστηκε» η άνοδος του πληθωρισμού – Οι ομάδες με τις μεγαλύτερες πιέσεις

Η ετήσια αύξηση του 2,4% οφείλεται κυρίως:

Αυξήσεις

  • +2,7% σε Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά: Ακρίβεια σε ψωμί, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά, φρούτα, σοκολάτες, καφέ.
  • +1,7% σε Αλκοολούχα & καπνός: Άνοδος στα αλκοολούχα και στα τσιγάρα.
  • +1,3% σε Ένδυση – υπόδηση.
  • +3,7% στη Στέγαση: Ενοίκια, επισκευές, υπηρεσίες σπιτιού, ηλεκτρισμός.
  • +0,5% στα Είδη νοικοκυριού.
  • +0,6% στην Υγεία: Ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες.
  • +0,7% στις Μεταφορές: Αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, πετρέλαιο κίνησης, αεροπορικά εισιτήρια.
  • +0,5% στις Επικοινωνίες.
  • +0,7% σε Αναψυχή – Πολιτισμό: Αγαθά αναψυχής, δραστηριότητες, πακέτα διακοπών.
  • +2,8% στην Εκπαίδευση: Αυξήσεις στα δίδακτρα.
  • +7,4% σε Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια.
  • +0,6% σε Άλλα αγαθά & υπηρεσίες: Κομμωτήρια, προσωπική φροντίδα, ασφάλιστρα υγείας.

Μειώσεις

Αντιστάθμισαν μερικώς οι πτώσεις σε:

  • Ελαιόλαδο,
  • Λαχανικά,
  • Σάλτσες – καρυκεύματα,
  • Φυσικό αέριο,
  • Πετρέλαιο θέρμανσης,
  • Οπτικοακουστικό εξοπλισμό – υπολογιστές.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία Σούπερ Μάρκετ Πληθωρισμός Ακρίβεια Ενοίκια Σοκολάτα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader