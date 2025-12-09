Ο πληθωρισμός «τσιμπάει» ξανά – Στο 2,4% τον Νοέμβριο, φωτιά σε τρόφιμα και στέγαση
Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,4% τον Νοέμβριο, με τρόφιμα, στέγαση και εστίαση να τραβούν ξανά την ανηφόρα. Σοκ από τις αυξήσεις σε σοκολάτες, καφέ και ενοίκια, παρά τις μεγάλες μειώσεις σε ελαιόλαδο και ενέργεια.
Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Μετά το 2% του Οκτωβρίου, η νέα άνοδος επιβεβαιώνει ότι το κύμα ανατιμήσεων όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά επιμένει σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.
Τρόφιμα, στέγαση και κατανάλωση εκτός σπιτιού παραμένουν «θερμές ζώνες»:
- Ο πληθωρισμός τροφίμων κινήθηκε στο 2,7%, πάνω από τον γενικό δείκτη.
- Η στέγαση εκτοξεύτηκε στο 3,7%, με τα ενοίκια να συνεχίζουν την ανηφορική τους πορεία.
- Η κατηγορία Ξενοδοχεία–Καφέ–Εστιατόρια σκαρφάλωσε στο εντυπωσιακό 7,4%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το καλάθι της καθημερινότητας.
Οι «πρωταγωνιστές» των ανατιμήσεων
Σε επίπεδο προϊόντων, αυξήσεις καταγράφηκαν
- Προϊόντα σοκολάτας +22,9%
- Καφές +20,7%
- Κρέατα +13%
- Φρούτα +9%
- Ενοίκια κατοικιών +8,6%
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και σημαντικές αποκλιμακώσεις:
- Ελαιόλαδο -37,6% (η μεγαλύτερη πτώση)
- Φυσικό αέριο -12,6%
- Σάλτσες – καρυκεύματα -7%
- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός – υπολογιστές -6,4%
- Λαχανικά -5,9%
Τι δείχνουν οι συγκρίσεις με προηγούμενα έτη
Ο ετήσιος δείκτης (Νοέμβριος 2025 προς Νοέμβριο 2024) αυξήθηκε κατά 2,4%, ίδιο ποσοστό με το αντίστοιχο περσινό 12μηνο. Σε μηνιαία βάση (Νοέμβριος 2025 προς Οκτώβριο 2025) ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,1%, όταν πέρυσι είχε καταγράψει πτώση 0,4%.
Ο μέσος ΔΤΚ του 12μήνου Δεκ. 2024 – Νοε. 2025 αυξήθηκε κατά 2,5%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,8% του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
Πού «χτίστηκε» η άνοδος του πληθωρισμού – Οι ομάδες με τις μεγαλύτερες πιέσεις
Η ετήσια αύξηση του 2,4% οφείλεται κυρίως:
Αυξήσεις
- +2,7% σε Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά: Ακρίβεια σε ψωμί, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά, φρούτα, σοκολάτες, καφέ.
- +1,7% σε Αλκοολούχα & καπνός: Άνοδος στα αλκοολούχα και στα τσιγάρα.
- +1,3% σε Ένδυση – υπόδηση.
- +3,7% στη Στέγαση: Ενοίκια, επισκευές, υπηρεσίες σπιτιού, ηλεκτρισμός.
- +0,5% στα Είδη νοικοκυριού.
- +0,6% στην Υγεία: Ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες.
- +0,7% στις Μεταφορές: Αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, πετρέλαιο κίνησης, αεροπορικά εισιτήρια.
- +0,5% στις Επικοινωνίες.
- +0,7% σε Αναψυχή – Πολιτισμό: Αγαθά αναψυχής, δραστηριότητες, πακέτα διακοπών.
- +2,8% στην Εκπαίδευση: Αυξήσεις στα δίδακτρα.
- +7,4% σε Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια.
- +0,6% σε Άλλα αγαθά & υπηρεσίες: Κομμωτήρια, προσωπική φροντίδα, ασφάλιστρα υγείας.
Μειώσεις
Αντιστάθμισαν μερικώς οι πτώσεις σε:
- Ελαιόλαδο,
- Λαχανικά,
- Σάλτσες – καρυκεύματα,
- Φυσικό αέριο,
- Πετρέλαιο θέρμανσης,
- Οπτικοακουστικό εξοπλισμό – υπολογιστές.