Ο πληθωρισμός «τσιμπάει» ξανά – Στο 2,4% τον Νοέμβριο, φωτιά σε τρόφιμα και στέγαση

Στο 2,4% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Μετά το 2% του Οκτωβρίου, η νέα άνοδος επιβεβαιώνει ότι το κύμα ανατιμήσεων όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά επιμένει σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Τρόφιμα, στέγαση και κατανάλωση εκτός σπιτιού παραμένουν «θερμές ζώνες»:

Ο πληθωρισμός τροφίμων κινήθηκε στο 2,7%, πάνω από τον γενικό δείκτη.

Η στέγαση εκτοξεύτηκε στο 3,7%, με τα ενοίκια να συνεχίζουν την ανηφορική τους πορεία.

Η κατηγορία Ξενοδοχεία–Καφέ–Εστιατόρια σκαρφάλωσε στο εντυπωσιακό 7,4%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το καλάθι της καθημερινότητας.

Οι «πρωταγωνιστές» των ανατιμήσεων

Σε επίπεδο προϊόντων, αυξήσεις καταγράφηκαν

Προϊόντα σοκολάτας +22,9%

Καφές +20,7%

Κρέατα +13%

Φρούτα +9%

Ενοίκια κατοικιών +8,6%

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και σημαντικές αποκλιμακώσεις:

Ελαιόλαδο -37,6% (η μεγαλύτερη πτώση)

Φυσικό αέριο -12,6%

Σάλτσες – καρυκεύματα -7%

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός – υπολογιστές -6,4%

Λαχανικά -5,9%

Τι δείχνουν οι συγκρίσεις με προηγούμενα έτη

Ο ετήσιος δείκτης (Νοέμβριος 2025 προς Νοέμβριο 2024) αυξήθηκε κατά 2,4%, ίδιο ποσοστό με το αντίστοιχο περσινό 12μηνο. Σε μηνιαία βάση (Νοέμβριος 2025 προς Οκτώβριο 2025) ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,1%, όταν πέρυσι είχε καταγράψει πτώση 0,4%.



Ο μέσος ΔΤΚ του 12μήνου Δεκ. 2024 – Νοε. 2025 αυξήθηκε κατά 2,5%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,8% του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Πού «χτίστηκε» η άνοδος του πληθωρισμού – Οι ομάδες με τις μεγαλύτερες πιέσεις

Η ετήσια αύξηση του 2,4% οφείλεται κυρίως:

Αυξήσεις

+2,7% σε Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά: Ακρίβεια σε ψωμί, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά, φρούτα, σοκολάτες, καφέ.

+1,7% σε Αλκοολούχα & καπνός: Άνοδος στα αλκοολούχα και στα τσιγάρα.

+1,3% σε Ένδυση – υπόδηση.

+3,7% στη Στέγαση: Ενοίκια, επισκευές, υπηρεσίες σπιτιού, ηλεκτρισμός.

+0,5% στα Είδη νοικοκυριού.

+0,6% στην Υγεία: Ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες.

+0,7% στις Μεταφορές: Αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, πετρέλαιο κίνησης, αεροπορικά εισιτήρια.

+0,5% στις Επικοινωνίες.

+0,7% σε Αναψυχή – Πολιτισμό: Αγαθά αναψυχής, δραστηριότητες, πακέτα διακοπών.

+2,8% στην Εκπαίδευση: Αυξήσεις στα δίδακτρα.

+7,4% σε Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια.

+0,6% σε Άλλα αγαθά & υπηρεσίες: Κομμωτήρια, προσωπική φροντίδα, ασφάλιστρα υγείας.

Μειώσεις

Αντιστάθμισαν μερικώς οι πτώσεις σε: