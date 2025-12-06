Αθήνα η πόλη του άγχους: Παγκόσμια μελέτη τη βάζει στο TOP 10 της σχετικής λίστας

Ανάμεσα στις 10 πόλεις του κόσμου που προκαλούν το μεγαλύτερο άγχος στους πολίτες της είναι η Αθήνα όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσίευσε η Remitly, το αυξανόμενο κόστος, οι μεγάλες μετακινήσεις και οι ανησυχίες για την ασφάλεια μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, ενώ αντιθέτως η πρόσβαση σε καλή υγειονομική περίθαλψη και καθαρότερο αέρα μπορούν να κάνουν τη ζωή ευκολότερη.

Αρνητική πρωτιά στη λίστα με τις πλέον στρεσαρισμένες πόλεις του πλανήτη έχει η Νέα Υόρκη, ενώ ακολουθούν το Δουβλίνο, το Μεξικό, η Μανίλα στις Φιλιππίνες και το Λονδίνο.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το Μιλάνο, στην έβδομη η Αθήνα, στην όγδοη το Σάο Πάολο στη Βραζιλία και στην 10η η Κολκάτα στην Ινδία.

REMITLY

Η σχετική έρευνα συγκέντρωσε δεδομένα από περισσότερες από 170 μεγάλες πόλεις παγκοσμίως και προσπάθησε να σκιαγραφήσει κατά πόσον προσφέρουν μία ήρεμη ή αγχώδη ζωή με βάση πέντε παράγοντες:

Μέσος χρόνος ταξιδιού 10 χλμ.: Καταγραφή της διάρκειας των καθημερινών μετακινήσεων και της πιθανής επιβάρυνσης από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Δείκτης κόστους ζωής: Οι τιμές αγαθών όπως τα είδη παντοπωλείου, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, χωρίς να περιλαμβάνονται τα έξοδα στέγασης όπως το ενοίκιο ή οι πληρωμές στεγαστικών δανείων. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του δείκτη, τόσο πιο ακριβά είναι αυτά τα απαραίτητα. Δείκτης υγειονομικής περίθαλψης: Πόσο προσβάσιμο και υψηλής ποιότητας είναι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κάθε πόλης, με βάση παράγοντες όπως το ιατρικό προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και η οικονομική προσιτότητα. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του δείκτη, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα. Δείκτης εγκληματικότητας: Η ασφάλεια και προστασία στην καθημερινή ζωή, βάσει δεδομένων ερευνών από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του δείκτη, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό εγκληματικότητας. Μέση ετήσια ρύπανση (µg/m³): Υποδεικνύει την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο μολυσμένος είναι ο αέρας.

Οι παράγοντες που καθιστούν την Αθήνα μία από τις πιο στρεσαρισμένες πόλεις του κόσμου είναι τόσο οι μεγάλες αποστάσεις, όσο και η ακρίβεια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο μέσος όρος μετακινήσεων για μία απόσταση 10 χιλιομέτρων, ένας κάτοικος του λεκανοπεδίου χρειάζεται τουλάχιστον 29 λεπτά.

Ενώ ορισμένες πόλεις βρίσκονται πρώτες από το τέλος στα επίπεδα άγχους, άλλες δείχνουν ότι ένας πιο ήρεμος ρυθμός ζωής είναι εφικτός. Οι δύο πρώτες από αυτές είναι στην Ολλανδία. Πρόκειται για το Αϊντχόφεν και την Ουτρέχτη.