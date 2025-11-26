Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανιχνεύσει αν πάσχετε από χρόνιο στρες

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να διαπιστώσει αν κάποιος έχει χρόνιο στρες απλώς εξετάζοντας ιατρικές απεικονίσεις, σύμφωνα με νέα μελέτη.



Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης για την ανάλυση συνηθισμένων αξονικών τομογραφιών θώρακος, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να εντοπίσουν έναν πρωτοφανή βιολογικό δείκτη χρόνιου στρες.

Κι έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει ακόμη ένα άλμα στην ιατρική διάγνωση, σύμφωνα με νέα μελέτη που παρουσιάζεται στο συνέδριο της Radiological Society of North America (RSNA).

Πώς η AI «βλέπει» το στρες στο σώμα

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης (deep learning) για να αναλύσουν αξονικές τομογραφίες θώρακος και να εντοπίσουν για πρώτη φορά έναν βιολογικό δείκτη χρόνιου στρες: τις αλλαγές στον όγκο των επινεφριδίων.

Τα επινεφρίδια είναι ζωτικά όργανα που ρυθμίζουν τις ορμόνες του στρες (όπως η κορτιζόλη), τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό σύστημα και την αρτηριακή πίεση. Οι ερευνητές τα αποκαλούν «βιολογικό βαρόμετρο» του στρες.



Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από περίπου 3.000 ασθενείς, τα οποία περιλάμβαναν αξονικές τομογραφίες επινεφριδίων, ερωτηματολόγια στρες, επίπεδα κορτιζόλης, δείκτη μάζας σώματος (BMI), αρτηριακή πίεση, καρδιακό ρυθμό.

Χρησιμοποιώντας AI, η ομάδα μέτρησε το μέγεθος των επινεφριδίων σε κάθε τομογραφία και συνέκρινε τα δεδομένα με τους υπόλοιπους δείκτες στρες.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Οι ασθενείς που είχαν δηλώσει ότι βιώνουν χρόνιο στρες παρουσίασαν μεγαλύτερο όγκο επινεφριδίων, υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

«Για πρώτη φορά μπορούμε να "δούμε" το βάρος του χρόνιου στρες μέσα στο σώμα, με μια εξέταση που οι ασθενείς κάνουν ήδη καθημερινά», δήλωσε ο καθηγητής ακτινολογίας και συν-συγγραφέας της έρευνας, Shadpour Demehri.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η ανακάλυψη

Μέχρι σήμερα, η μέτρηση του χρόνιου στρες βασιζόταν κυρίως σε ερωτηματολόγια, σε χρονοβόρες εξετάσεις, σε ασταθείς δείκτες όπως οι αιφνίδιες αυξήσεις κορτιζόλης.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η νέα μέθοδος είναι αντικειμενική, εύκολα εφαρμόσιμη, αξιοποιεί εξετάσεις που γίνονται ήδη στα νοσοκομεία.

Επιπλέον, η ομάδα υποστηρίζει ότι το μοντέλο AI μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στον εντοπισμό μιας σειράς παθήσεων που σχετίζονται με το στρες, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.

Η μελέτη δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές, κάτι που σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες ομάδες, όπως αναφέρει το Euronews.

Ωστόσο, εάν τα ευρήματα επαληθευτούν, ανοίγεται ο δρόμος για μια εντελώς νέα εποχή στην αξιολόγηση του χρόνιου στρες - που θα επιτρέπει σε γιατρούς και ασθενείς να εντοπίζουν εγκαίρως τους κινδύνους και να παρεμβαίνουν προληπτικά.