Οι διαταραχές άγχους συνδέονται με χαμηλά επίπεδα κρίσιμων θρεπτικών συστατικών

Οι άνθρωποι με διαταραχές άγχους έχουν συστηματικά χαμηλότερα επίπεδα χολίνης, ενός βασικού θρεπτικού στοιχείου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Molecular Psychiatry και συγκεντρώνει δεκαετίες ερευνών εντοπίζοντας ένα χαρακτηριστικό «χημικό αποτύπωμα» στον εγκέφαλο ατόμων με άγχος.

Οι διαταραχές άγχους

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, οι διαταραχές άγχους περιλαμβάνουν καταστάσεις όπως η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή πανικού και οι κοινωνικές φοβίες. Περίπου το 30% των ενηλίκων επηρεάζεται από αυτές, με πολλούς να μην λαμβάνουν επαρκή θεραπεία. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το άγχος μπορεί να είναι εξουθενωτικό και να επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα.

Η λειτουργία του εγκεφάλου σε αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνει περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Η αμυγδαλή, η περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την ανίχνευση απειλών, και ο προμετωπιαίος φλοιός, που ρυθμίζει τα συναισθήματα και τον σχεδιασμό, μπορεί δυσλειτουργούν. Αυτό οδηγεί το άτομο να βλέπει απλές καθημερινές καταστάσεις ως απειλές, με συνέπεια συνεχή ανησυχία και νευρικότητα.

Η έρευνα βασίστηκε σε μετα-ανάλυση 25 προηγούμενων μελετών, συγκεντρώνοντας δεδομένα από 370 άτομα με διαταραχή άγχους και 342 χωρίς. Η χρήση της τεχνικής φασματοσκοπίας μαγνητικού συντονισμού πρωτονίων επέτρεψε την ανάλυση της χημικής σύστασης συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, αντί απλώς της εικόνας τους.

Η χολίνη στον εγκέφαλο και το άγχος

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με διαταραχές άγχους έχουν κατά μέσο όρο 8% χαμηλότερα επίπεδα χολίνης, ειδικά στον προμετωπιαίο φλοιό, κρίσιμη περιοχή για τη σκέψη και τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Αν και το ποσοστό φαίνεται μικρό, ακόμα και μικρές μεταβολές στη χημεία του εγκεφάλου μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του σημαντικά. Η μείωση της χολίνης παρατηρήθηκε σε όλες τις μορφές άγχους, καθιστώντας την ένα «διαγνωστικό» χαρακτηριστικό κοινό σε όλες τις διαταραχές.

Η χολίνη είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία κυτταρικών μεμβρανών και τη σύνθεση νευροδιαβιβαστών που εμπλέκονται στη μνήμη, τη διάθεση και τον έλεγχο των μυών. Παρά το γεγονός ότι το σώμα μπορεί να παράγει λίγη, η πλειονότητα πρέπει να προσληφθεί μέσω της διατροφής, με πηγές όπως αυγά, κρέας, ψάρι, σόγια και ορισμένα λιπαρά ψάρια πλούσια σε ωμέγα-3.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η χρόνια κατάσταση υψηλής εγρήγορσης που χαρακτηρίζει το άγχος αυξάνει τη ζήτηση της χολίνης στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε μείωση των επιπέδων της. Παρόλα αυτά, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί αν η χαμηλή χολίνη προκαλεί άγχος ή αν το άγχος μειώνει τη χολίνη. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί η σχέση αυτή.

Νέες προσεγγίσεις στη φροντίδα ασθενών

Παρά την αβεβαιότητα, τα ευρήματα ανοίγουν δρόμους για νέες στρατηγικές θεραπείας. Μια πιθανή προσέγγιση είναι η διατροφική υποστήριξη με χολίνη, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία στη χημεία του εγκεφάλου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αυτοθεραπεία με υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων δεν συνιστάται, καθώς τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πλήρως.