Υπάρχει όντως η δύναμη της θέλησης; Γιατροί καταρρίπτουν μύθους για την ευεξία

Οι αδελφοί Chris και Xand van Tulleken είναι γιατροί που έχουν γίνει γνωστοί στο ευρύ κοινό μέσω της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής τους δουλειάς ενώ παρουσιάζουν και το πρόγραμμα What's Up Docs του BBC, στο οποίο δίνουν χρήσιμες συμβουλές για μια σειρά θεμάτων.

Λένε ότι το podcast έχει αλλάξει τη ζωή τους προς το καλύτερο και μοιράζονται τις αλλαγές που έχουν κάνει στην καθημερινότητά τους και τα αποτελέσματα που έχουν δει, σε περισσότερα από 30 επεισόδια.

1. Μην έχετε εμμονή με τις οκτώ ώρες ύπνου

Όπως οι περισσότεροι από εμάς, οι αδελφοί θεωρούσαν ότι οι οκτώ ώρες ήταν ο χρυσός κανόνας για τον ύπνο και οτιδήποτε λιγότερο ήταν αποτυχία. Τώρα, είναι πολύ λιγότερο δογματικοί.



Λένε ότι ένα υγιές εύρος ύπνου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ έξι και δέκα ωρών.



«Υπάρχει τόσο πολύ άγχος γύρω από το να κοιμάσαι οκτώ ώρες, αλλά μερικά από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου, όπως το να μεγαλώνω τα παιδιά, τα έχω κάνει με έλλειψη ύπνου», λέει ο Chris.



Συνειδητοποιώντας ότι τα πάντα, από τη νίκη σε πολέμους μέχρι την ολοκλήρωση εξετάσεων, γίνονταν συχνά με πολύ λίγο ύπνο, κατάλαβαν ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να οξύνει τη συγκέντρωσή σου βραχυπρόθεσμα.



Ο Xand λέει ότι αυτό τον βοήθησε να «απαλλαγεί από όλο αυτό το άγχος» γύρω από τα βέλτιστα πρότυπα και τις ώρες ύπνου. «Δεν κυριαρχεί πλέον στη ζωή μου και το σκέφτομαι πολύ λιγότερο», σημείωνει.

2. Κάντε μια παύση πριν απαντήσετε ναι ή όχι

Και οι δύο βρίσκουν δύσκολο να πουν «όχι» και ο Xand λέει ότι μπορεί να είναι «σχεδόν σωματικά επώδυνο».

Τώρα έχουν μάθει τη «δύναμη της παύσης». Αν κάτι δεν απαιτεί άμεση απόφαση, ζητούν περισσότερο χρόνο για να το σκεφτούν, ώστε να μην αισθάνονται πίεση να πουν «ναι».



Ο Chris λέει ότι αυτό τον έχει βοηθήσει να έχει δύσκολες συζητήσεις που διαφορετικά θα είχε αναβάλει. Ωστόσο, παραδέχεται ότι ακόμα προσπαθεί να βρει τον τρόπο να είναι πιο αποφασιστικός. «Ξέρω ότι πρέπει να το κάνω, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνω και ξέρω ότι πρέπει να επικεντρωθώ σε αυτό».



Το podcast με θέμα αυτό τους έμαθε επίσης ότι πρέπει να προσδιορίσουν τις αξίες τους και στη συνέχεια να σταθμίσουν αν τα αιτήματα ταιριάζουν με αυτές. Για τον Xand, η προτεραιότητά του ήταν να περνάει περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του. Έκτοτε, κατάφερε να πει «όχι» σε μια σειρά από πράγματα που διαφορετικά θα είχε αποδεχτεί για να έχει μια εύκολη ζωή.



«Πρόσφατα αρνήθηκα μια πολύ μεγάλη και σημαντική επαγγελματική πρόταση, παρόλο που δέχτηκα μεγάλη πίεση να την αποδεχτώ, αλλά δεν ταίριαζε με τις άλλες μου υποχρεώσεις και με αυτό που ήθελα να κάνω».

3. Βουρτσίστε τα δόντια σας με προσοχή

Μια από τις πιο πρακτικές συμβουλές που έμεινε στους αδελφούς van Tulleken είναι ο τρόπος με τον οποίο βουρτσίζουν τα δόντια τους.



Αυτή η μικρή πράξη έχει γίνει μια συνειδητή εργασία και ο Xand εξηγεί ότι έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βουρτσίζει τα δόντια του. «Η γυναίκα μου, η Dolly, δεν έχει παραπονεθεί για την κακή μου αναπνοή από τότε. Χρησιμοποιώ βουρτσάκια για το νήμα, κρατάω την οδοντόβουρτσα σε διαφορετική γωνία και δεν κοιτάζω το τηλέφωνό μου ενώ βουρτσίζω τα δόντια μου».

Αν και ο Chris είναι σοκαρισμένος που ο αδελφός του χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό του ενώ βούρτσιζε τα δόντια του, συμφωνεί με το πόσο σημαντικές ήταν οι αλλαγές.



«Έχει να κάνει με τη γωνία της βούρτσας, το να είσαι πιο απαλός και να έχεις μια καλύτερη εικόνα του τι προσπαθείς να πετύχεις - θέλεις να καθαρίσεις κάθε επιφάνεια κάθε δοντιού».

4. Η δύναμη της θέλησης δεν υπάρχει

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η δυσκολία στην τήρηση μιας δίαιτας, στην άσκηση ή στην αλλαγή συνηθειών οφείλεται σε προσωπική αδυναμία και ο Xand συμμερίζεται αυτά τα συναισθήματα.



«Τις περισσότερες φορές νιώθω τεμπέλης και ανεπαρκής. Πηγαίνω στο Μάντσεστερ κάθε εβδομάδα και συνήθως φτάνω αργά μετά από ένα μακρύ ταξίδι με το τρένο, παραγγέλνω φαγητό και δεν κάνω άσκηση και μετά κατηγορώ τον εαυτό μου γι' αυτό».



Η ειδική καλεσμένη σε αυτό το επεισόδιο του podcast, η ψυχολόγος Kimberley Wilson, βοήθησε τον Xand να καταλάβει ότι «δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η δύναμη της θέλησης». Η δύναμη της θέλησης δεν είναι κάτι μαγικό μέσα σου, αλλά η ικανότητά σου να επιμένεις σε κάτι «έχει να κάνει με τον τρόπο που έχεις οργανώσει τον κόσμο γύρω σου», λέει.



Για παράδειγμα, προγραμματίζοντας εκ των προτέρων και σκεπτόμενος τι θα φας για δείπνο, μπορείς πιο εύκολα να αποφύγεις το φαγητό σε πακέτο και να φας κάτι υγιεινό.



Μετά το επεισόδιο, ο Xand κατάφερε να αυξήσει την ποσότητα άσκησης που κάνει, αλλά ακόμα δεν το απολαμβάνει. «Απλά ανεβαίνω στο ποδήλατο γυμναστικής και έχω αυτές τις αρνητικές σκέψεις ενώ κάνω την προπόνησή μου», λέει.

Μια άλλη απλή αλλαγή που έκανε είναι να παίρνει μαζί του μια τσάντα με μήλα στις τακτικές μετακινήσεις του μεταξύ Λονδίνου και Μάντσεστερ, αντί να αγοράζει ανθυγιεινά σνακ στο τρένο.



Ο Chris συνειδητοποίησε ότι η δύναμη της θέλησης δεν έχει να κάνει με την αύξηση της αντοχής σου στο άγχος και τον πόνο, αλλά απλά με το να είσαι πιο οργανωμένος. «Άρχισα να μαγειρεύω σε μεγάλες ποσότητες, κάτι που μου δίνει τώρα χρόνο να κάνω πράγματα όπως να διαβάζω με την κόρη μου».

Οι μικρές... παρασπονδίες

Παρά τις αλλαγές που έχουν υιοθετήσει, οι γιατροί είναι οι πρώτοι που παραδέχονται ότι δεν ακολουθούν όλες τις συμβουλές των ειδικών.



Πάρτε για παράδειγμα την αντηλιακή κρέμα. «Ένας δερματολόγος μας έδωσε μια πολύ καλή συμβουλή», λέει ο Chris, «αλλά υπάρχει κάτι στον ήλιο που μας κάνει να νιώθουμε τόσο δυνατοί. Θεωρητικά γνωρίζουμε ότι η έκθεση στον ήλιο είναι κακή και προκαλεί καρκίνο, αλλά εξακολουθούμε να νιώθουμε έλξη προς αυτόν».

Αν υπάρχει ένα πράγμα που οι γιατροί ελπίζουν ότι οι ακροατές θα αποκομίσουν από την εκπομπή, είναι ότι η μάχη για να διατηρηθούν υγιείς δεν είναι προσωπική αποτυχία.



«Σε μεγάλο βαθμό, η υγεία και η ευημερία σας δεν είναι δικό σας λάθος», λέει ο Δρ Xand. «Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που προσπαθούν να σας αποσπάσουν τα χρήματα, την προσοχή και το χρόνο σας από τα πράγματα που έχουν σημασία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τα απομακρύνουμε, να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τις αξίες σας και να ευθυγραμμίσετε τη ζωή σας με αυτές».