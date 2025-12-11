ΙΝΚΑ: «Άσκηση επιβίωσης οι γιορτές» - Στα 20 ευρώ το μοσχάρι, στα ύψη σοκολάτες και φρούτα

Αισθητά πιο ακριβό θα είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΝΚΑ, με την τελική επιβάρυνση να κυμαίνεται μεταξύ 16% και 20%.

Για μια τετραμελή οικογένεια, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 178,85 ευρώ - δηλαδή 44,71 ευρώ ανά άτομο - ενώ την προηγούμενη χρονιά το αντίστοιχο ποσό ήταν 156,02 ευρώ για τα ίδια προϊόντα.

Τα στοιχεία του ΙΝΚΑ

Τα στοιχεία του ΙΝΚΑ αποτυπώνουν την αύξηση στις τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Συγκεκριμένα:

-Κρεατικά

Η γαλοπούλα των δύο κιλών κοστίζει φέτος 26 ευρώ, τα αρνίσια παϊδάκια φτάνουν τα 34 ευρώ για την ίδια ποσότητα, ενώ τα λουκάνικα υπολογίζονται σε 12 ευρώ το κιλό.

-Λαχανικά

Οι ντομάτες κοστίζουν 1,40 ευρώ το μισό κιλό, τα αγγούρια 0,70 ευρώ το τεμάχιο, τα καρότα 1 ευρώ το μισό κιλό και οι πατάτες 1,25 ευρώ το κιλό.

-Τυριά

Η φέτα διαμορφώνεται στα 6,50 ευρώ το μισό κιλό, ενώ κασέρι ή γραβιέρα κοστίζουν 9,90 ευρώ το μισό κιλό.

-Ποτά και αναψυκτικά

Το εμφιαλωμένο κρασί φτάνει τα 16 ευρώ το μπουκάλι, τα αναψυκτικά 8 ευρώ τα οκτώ τεμάχια και οι μπύρες 8,80 ευρώ τα τέσσερα μπουκάλια.

-Γλυκά και συνοδευτικά

Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες ανεβάζουν σημαντικά το κόστος με 19 ευρώ το κιλό, τα υπόλοιπα γλυκά υπολογίζονται σε 18 ευρώ το κιλό, τα φρούτα σε 4,5 ευρώ, ενώ η γέμιση της γαλοπούλας φτάνει τα 17 ευρώ.

