Βαρβάκειος Αγορά:Το «ανάχωμα» στην ακρίβεια–Crash test τιμών από τον Flash για μοσχάρι και γαλοπούλα

Κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, αγροτικά προϊόντα, μπαχάρια που θυμίζουν το χθες και μυρίζουν Ελλάδα. Στο κέντρο της οδού Αθηνάς, στο νούμερο 42, μια ανάσα από το Δημαρχιακό Μέγαρο και την πολυσύχναστη Πλατεία Κοτζιά, στέκουν επίμονα για δεκαετίες ολόκληρες, ο ένας δίπλα στον άλλον, έμποροι όλων των λογιών των προϊόντων διατροφής. Το «τελευταίο ανάχωμα» στην ακρίβεια θα τους χαρακτήριζε κανείς, αφού οι τιμές στη Βαρβάκειο, όπως τις κατέγραψε το Flash.gr και ο Γιάννης Κέμμος, προσπαθούν να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Χαμηλότερα από τις λοιπές συνοικίες της πρωτεύουσας, όπως δηλώνουν στην κάμερά μας, έμποροι και πελάτες.

Έτσι, λίγες ημέρες πριν στρωθεί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, οι πρώτοι καταναλωτές εμφανίζονται για ν’ αγοράσουν τα καλούδια που θα προσφέρουν σε οικογένεια και καλεσμένους. Ίδιες περίπου τους φαίνονται οι τιμές σε σχέση με πέρυσι, σίγουρα καλύτερες -δηλώνουν- από τις τσουχτερές τιμές που φιγουράρουν στις βιτρίνες των κρεοπωλείων της γειτονιάς…

Ίδιες τιμές με πέρσι λέει πελάτισσα στην Βαρβάκειο αγορά.



-Τις τιμές πώς τις είδατε;

Πολύ καλύτερες από τα συνοικιακά μαγαζιά πάντως από εκεί που μένω, αλλά αρκετά ακριβά βέβαια.

-Πόσα χρήματα σκοπεύετε να ξοδέψετε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

100-150 ευρώ, γιατί έχω και παιδιά. Θα είμαστε όλοι μαζί.

-Σε σχέση με πέρυσι οι τιμές;

Ίδιες περίπου μου φάνηκαν.

-Προϊόντα ελληνικά καταφέρατε να βρείτε;

Ναι, τουλάχιστον στο αρνί, στο ζυγούρι, ναι.

-Τα προτιμάτε σε σχέση με τα ξένα;

Τα προτιμώ ναι. Τα προτιμώ γιατί είναι ελληνικά.»

Αυτές είναι οι τιμές στα κρέατα, που κατέγραψε ο φακός του Flash.gr

Ντόπια αρνιά Μυτιλήνης, μοσχάρι από την Καλαμπάκα, αλλά και κρέατα Ολλανδίας σε προσιτές τιμές. Αυτά κατέγραψε, μεταξύ άλλων, ο φακός του Flash. Για μια αγορά που «ζει και αναπνέει» αδιάκοπα από το 1886, οπότε και ολοκληρώθηκε η ανέγερσή της με δωρεά του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη, η προσφορά κι η ποικιλία, φαίνεται πως παραμένουν στα ίδια επίπεδα, αποτελώντας μια πιο προσιτή λύση για τους Έλληνες καταναλωτές. Για παράδειγμα, μπορούν ν’ αγοράσουν χοιρινό με 4 ευρώ το κιλό και μοσχάρι με 11 ευρώ το κιλό. Συγκεκριμένα:

Ευχαριστημένος δηλώνει πελάτης με τις τιμές στην Βαρβάκειο αγορά.



Ταμίας Βαρβακείου στο Flash: Οι τιμές είναι λίγο πιο αυξημένες σε σχέση με πέρυσι

Προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα, στις καλύτερες τιμές, μας λέει κι ο κύριος Αθανάσιος Αγγελής, κρεοπώλης σε μια επιχείρηση που ανεβάζει τα ρολά της εδώ και περίπου πέντε δεκαετίες. Από το 1979. Σήμερα, ταμίας της Βαρβακείου, συμπληρώνει πως ναι μεν παρατηρούνται κάποιες αυξήσεις, όπως για παράδειγμα στο μοσχάρι, που πωλείται στους δικούς τους πάγκους, προς 13,80 ευρώ το κιλό, ωστόσο οι τιμές παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Όσο για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της ευλογίας των προβάτων, υπάρχει επάρκεια κρεάτων, μας διαβεβαιώνει. Αρκεί, τονίζει, να μην αφήσουν οι καταναλωτές τις αγορές τους για την τελευταία στιγμή…

Μοσχάρι ελαφρώς επάνω, αμνοερίφια πάνω κάτω στα ίδια.



«-Τι θα έχουμε φέτος στη Βαρβάκειο για τον κόσμο;

Η Βαρβάκειος όπως ξέρετε είναι η μεγαλύτερη αγορά της χώρας με τις καλύτερες τιμές, τα καλύτερα προϊόντα και σίγουρα θα είναι οι πιο λογικές απ’ όλη την Ελλάδα.

-Σε σχέση με πέρυσι θα είναι πιο αυξημένες, ίδιες;

Είναι λίγο πιο αυξημένες, π.χ. στο μοσχάρι. Τα αμνοερίφια είναι στις ίδιες τιμές περίπου.

-Θα υπάρξει αύξηση λόγω ευλογιάς ή θα υπάρχει θέμα με την επάρκεια των προϊόντων;

Δεν νομίζω. Πηγαίνει ομαλά η αγορά μέχρι στιγμής. Καλό είναι και οι καταναλωτές να μην το αφήνουν τελευταία στιγμή.

-Έρχονται από τώρα να ψωνίσουν για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι;

Ναι. Οι πελάτες μας ιδιαίτερα, τους έχουμε μάθει να έρχονται από νωρίς για να διαλέγουμε τα πράγματα, να μην ταλαιπωρούνται.

-Γαλοπούλες;

Η γαλοπούλα η παραδοσιακή συνήθως έρχεται τις τελευταίες ημέρες. Δέκα ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

-Περίπου οι τιμές που θα κυμανθούν;

Για την γαλοπούλα δεν ξέρουμε ακόμα, περίπου στα 10 ευρώ είναι και το μοσχάρι χωρίς κόκαλο φιλέτο είναι 13.80. Πάρα πολύ λογικές τιμές. Η Βαρβάκειος πάντα κρατάει τις τιμές.»