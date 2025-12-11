Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

«Πρεμιέρα» σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου για το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων σε Αθήνα και Πειραιά, με την αγορά να είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους καταναλωτές για τα ψώνια τους ενόψει Χριστουγέννων.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τονίζοντας ότι παραμένουν ενδεικτικά και προαιρετικά, δίνοντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά.

Σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο για την περίοδο των γιορτών είναι το εξής:

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025 – Χριστούγεννα: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026 – Πρωτοχρονιά: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τι ισχύει στον Πειραιά

Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, ισχύει από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά:

Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.

Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.

Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Χριστουγέννων)

(Παραμονή Χριστουγέννων) Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

(Παραμονή Πρωτοχρονιάς) Πέμπτη 1/1 : Κλειστά

Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.

Το προτεινόμενο ωράριο για τη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) για το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων 2025, τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, δηλαδή 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024: