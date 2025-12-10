Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων: Ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου - Πώς θα λειτουργούν τα καταστήματα

Πρεμιέρα αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου για το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων. Οι Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν ανακοινώσει τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τονίζοντας ότι παραμένουν ενδεικτικά και προαιρετικά, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να τα διαμορφώνει σύμφωνα με τις ανάγκες της.



Παράλληλα, υπενθυμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας (Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00), καθώς και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την απασχόληση του προσωπικού τις Κυριακές.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Με αφετηρία την Πέμπτη 11/12, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας μπαίνουν σε εορταστικό πρόγραμμα με ωράριο 09:00-21:00, το οποίο θα συνεχιστεί με παρατεταμένες ώρες λειτουργίας, κυρίως τις καθημερινές έως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Πειραιάς

Την ίδια στιγμή και ο Πειραιάς μπαίνει στην τελική ευθεία της γιορτινής περιόδου, με τα καταστήματα να ανοίγουν αύριο στις 09:00 και να λειτουργούν έως τις 21:00. Το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς ακολουθεί αντίστοιχη λογική με παρατεταμένες ώρες τις καθημερινές και ανοιχτές Κυριακές μέχρι το τέλος του έτους.



Δείτε αναλυτικά το ωράριο:



Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.

Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.

Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Χριστουγέννων)

Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Πέμπτη 1/1 : Κλειστά

Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024:



Για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%.

Αν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις 5 ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, αλλά η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.