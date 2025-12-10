Τα πιο εκνευριστικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, σύμφωνα με έρευνα

Το Google Trends, μαζί με δημοσκόπηση ανάμεσα στο αμερικανικό κοινό, ανέδειξαν ποια εορταστικά τραγούδια θεωρούνται τα πιο εκνευριστικά. Παρά την αύρα των Χριστουγέννων, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν πως ορισμένα κομμάτια τους χαλούν τη διάθεση αντί να τους τη φτιάχνουν. Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, το «Do They Know It’s Christmas» των Band Aid επανέρχεται δυναμικά, ενώ η Μαράια Κάρεϊ με το «All I Want For Christmas Is You» μονοπωλεί όπως κάθε χρόνο τα ραδιόφωνα — για κάποιους όμως αυτό δεν είναι ακριβώς ευχάριστο.

