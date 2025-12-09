Θεσσαλονίκη: Πόσο θα πληρώσουμε φέτος για μελομακάρονα, κουραμπιέδες – Οι τιμές

Κείμενο: Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Ακριβότερα κατά 5% περίπου αναμένεται να πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά τα γλυκά - «πρωταγωνιστές» των Χριστουγέννων, δηλαδή τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Οι τιμές ξεκινούν για μελομακάρονα από 14 ευρώ το κιλό και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 20 αν μιλάμε για γεμιστά ή με επικάλυψη. Αντίστοιχα και οι κουραμπιέδες κυμαίνονται από 16-21 ευρώ το κιλό. Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν πάντως πως η αύξηση είναι περιορισμένη συγκριτικά με την εκτόξευση του κόστους σε πρώτες ύλες και ενέργεια.

