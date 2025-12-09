Ελλάδα Θεσσαλονίκη Χριστούγεννα

Θεσσαλονίκη: Πόσο θα πληρώσουμε φέτος για μελομακάρονα, κουραμπιέδες – Οι τιμές

Aπό 14 ευρώ το κιλό μέχρι και 20 τα μελομακάρονα.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κείμενο: Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ

Ακριβότερα κατά 5% περίπου αναμένεται να πληρώσουν φέτος τα νοικοκυριά τα γλυκά - «πρωταγωνιστές» των Χριστουγέννων, δηλαδή τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Οι τιμές ξεκινούν για μελομακάρονα από 14 ευρώ το κιλό και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 20 αν μιλάμε για γεμιστά ή με επικάλυψη. Αντίστοιχα και οι κουραμπιέδες κυμαίνονται από 16-21 ευρώ το κιλό. Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν πάντως πως η αύξηση είναι περιορισμένη συγκριτικά με την εκτόξευση του κόστους σε πρώτες ύλες και ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα για τιμές φέτος στα αγαπημένα εορταστικά γλυκά!

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Χριστούγεννα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader