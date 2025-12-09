Θεσσαλονίκη: Αεροψεκασμοί από σήμερα στο Σέιχ Σου – Τι πρέπει να προσέξετε

Αεροψεκασμοί θα γίνουν από σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στο Σέιχ Σου για την καταπολέμηση της Πευκοκάμπιας. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε, οι αεροψεκασμοί θα γίνουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου) σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, με στόχο την καταπολέμηση της Πευκοκάμπιας που μπορεί να ξηράνει πεύκα, ενώ προκαλεί και σοβαρές αλλεργίες στους ανθρώπους.

