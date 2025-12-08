Ελλάδα Θεσσαλονίκη Ερυθρός Σταυρός

Θεσσαλονίκη: Χριστουγεννιάτικη βοήθεια από τον Ερυθρό Σταυρό – Σε 300 άπορους

Η διανομή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι.

TyposThes
TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε 300 άπορους και ευάλωτους πολίτες προχωρά αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων. Η διανομή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης, στην είσοδο του λιμανιού.

Διαβάστε περισσότερα για τη δράση του Ερυθρού Σταυρού!

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Ερυθρός Σταυρός

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader