Θεσσαλονίκη: Χριστουγεννιάτικη βοήθεια από τον Ερυθρό Σταυρό – Σε 300 άπορους

Στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε 300 άπορους και ευάλωτους πολίτες προχωρά αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων. Η διανομή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης, στην είσοδο του λιμανιού.

