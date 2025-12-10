Ξεκινά η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων - Πώς θα το υπολογίσετε - Ποιες είναι οι συνέπειες

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να δουν στους λογαριασμούς τους την καταβολής ενός επιπλέον μισθού γνωστό πιο πολύ ως Δώρο Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο, επειδή η 21η Δεκεμβρίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία είναι Κυριακή, οι πληρωμές θα γίνουν το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και αυστηρά έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Δικαίωμα στο δώρο Χριστουγέννων έχουν όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο.

Πώς θα το υπολογίσετε;

Η βάση υπολογισμού του είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν συνεχώς όλο το διάστημα αυτό δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Όσοι εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό για το δώρο Χριστουγέννων συνυπολογίζονται και νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας, σπουδαστική κ.ά.). Ειδικά για περιπτώσεις ασθένειας, προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας» (όπου δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα), ενώ αφαιρούνται οι ημέρες που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας.

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

Online εφαρμογή διαθέτει για τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) προκειμένου να μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται.

Παράλληλα, όσοι εργάζονται εκ περιτροπής μπορούν να το υπολογίσουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Οι συνέπειες σε περίπτωση μη καταβολής

Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα. Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει σχετική καταγγελία, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα (μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555).

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού (για την περίπτωση νομικού προσώπου εταιρείας, οργανισμού κτλ.), ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ακόμη, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται, ει δυνατόν με ακρίβεια, τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα επιβάλει τα νόμιμα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι επιθεωρητές εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.