Η Τρίπολη φόρεσε τα γιορτινά της - Με λαμπρότητα το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Η αντίστροφη μέτρηση για τα φετινά Χριστούγεννα ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025 και στην Τρίπολη, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η κεντρική πλατεία της πόλης γέμισε από χαρούμενες φωνές, φώτα και χρώματα, σε μια πολύ όμορφη βραδιά με γιορτινό κλίμα.



Οι πολίτες της Τρίπολης είδαν τα φωτάκια στο πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο να ανάβουν και υποδέχθηκαν με ευχάριστη διάθεση την πιο ζεστή εποχή του χρόνου, στην εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος της αρκαδικής πρωτεύουσας στην πλατεία Πετρινού.

Υπό τους ήχους των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών από τη Φιλαρμονική Δήμου Τρίπολης, ξεκίνησε η τελετή φωταγώγησης. Αρκετός ήταν ο κόσμος και τα παιδιά μικρής ηλικίας που βρέθηκαν στην εκδήλωση, όπου υπήρχαν ξυλοπόδαροι, ξωτικά και -φυσικά- ο Άγιος Βασίλης.

Αρχικά, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Ελένη Καρούντζου καλωσόρισε τον κόσμο, μίλησε για τις εκδηλώσεις στο χριστουγεννιάτικο χωριό και ευχήθηκε καλές γιορτές.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κώστας Τζιούμης, έχοντας δίπλα του παιδιά, ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση από το 10. Τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου άναψαν και η Φιλαρμονική έπαιξε το τραγούδι «Ω, έλατο».

«Σήμερα ξεκινά για την Τρίπολη με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου ένας μήνας δράσεων και εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εορτών και των εορτών της Πρωτοχρονιάς, την επόμενη Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα ανοίξει το χριστουγεννιάτικο χωριό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει χριστουγεννιάτικο χωριό με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτές οι ημέρες είναι ημέρες χαράς, περισσότερο για τα παιδιά, αλλά βέβαια και για εμάς τους μεγάλους. Είναι μέρες αγάπης και πρέπει να βοηθάμε από την ψυχή μας τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη», δήλωσε ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης.