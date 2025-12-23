Διχάζει το πελώριο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο φαράγγι της Σαμαριάς - Ερωτήματα και αντιδράσεις

Διίστανται οι απόψεις για την τοποθέτηση ενός τεράστιου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς στην Κρήτη, το οποίο φωταγωγήθηκε την Κυριακή (21/12) στο πλαίσιο μιας φαντασμαγορικής εκδήλωσης.

Το μεταλλικό δέντρο, το οποίο μεταφέρθηκε με φορτηγά στην είσοδο του εθνικού πάρκου της Σαμαριάς, στον Ομαλό Χανίων, έχει ύψος 45 μέτρα και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ελλάδας, ενώ «διαφημίζεται» και ως ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα της Ευρώπης.

Πολλοί δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα και χαρούμενοι που η περιοχή αποκτά έναν πόλο έλξης τουριστών σε μια περίοδο που συνήθως ερημώνει. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές φωνές που εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για την αισθητική μιας πελώριας μεταλλικής κατασκευής μπροστά σε μια περιοχή τεράστιου φυσικού πλούτου που έχει «από μόνη της» πάρα πολλά δέντρα.

Με πρωτοβουλία ιδιώτη χωρίς έγκριση του δήμου

Μιλώντας στο Cretalive.gr, ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, τόνισε ότι η τοποθέτηση του δέντρου αποτελεί πρωτοβουλία ιδιωτικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στο σημείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κάποιο αίτημα για έγκριση προς τον Δήμο.

Ο δήμαρχος Πλατανιά ανέφερε ότι πράγματι η συγκεκριμένη μεταλλική κατασκευή, με μεγάλο ύψος, δεν ταιριάζει με το εκπληκτικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη, ωστόσο, η περιοχή δέχεται πολλούς επισκέπτες αυτή την περίοδο, λόγω του δέντρου, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν το περιβάλλον που μένει αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου. Όπως είναι λογικό, η κατασκευή αναμένεται να απομακρυνθεί μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τριάντης, από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανέφερε στο Cretalive πως «η τοπική μας Μονάδα δεν ρωτήθηκε ούτε ενημερώθηκε ποτέ και, προφανώς, θα προβούμε σε όλες τις ενέργειες διερεύνησης του όλου θέματος».

«Θα υποβληθεί ερώτημα στον εισαγγελέα»

Όπως αποκάλυψε, μιλώντας στο Creta24.gr, εντός της ημέρας θα υποβληθεί επείγον ερώτημα προς τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την δασική υπηρεσία και όλες τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για το αν και από ποιον έχει αδειοδοτηθεί «αυτό το έκτρωμα» και θα ζητείται «η άμεση απομάκρυνσή του και να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται».

«Η περιοχή που στήθηκε το…δέντρο δεν είναι τυχαία περιοχή. Είναι 100 μέτρα απο τον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου των Λευκών Ορέων, μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής. Δεν αξίζουμε αυτό το πράγμα. Μας βάζουν σε διαδικασία διεθνούς εξευτελισμού όταν η Ευρώπη μας δίνει χρήματα για τις προστατευόμενες περιοχές και εμείς κάνουμε αυτή την…ξεφτίλα! Είναι εξοργιστικό!».