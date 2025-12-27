Κρήτη: Χριστουγεννιάτικες μπαλωθιές από 38χρονο - Εικόνες με σφαίρα «καρφωμένη» σε παράθυρο

Σε παράθυρο κοντινού σπιτιού «καρφώθηκε» μία σφαίρα από τις μπαλωθιές που έριξε ένας 38χρονος κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης ανήμερα των Χριστουγέννων, στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Creta24, για τους άσκοπους πυροβολισμούς οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, όταν μετά από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε μία βολίδα και ένας κάλυκας, που μαρτυρούσαν όσα είχαν γίνει το προηγούμενο βράδυ, στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό Μέσο, από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., που έγιναν το επόμενο πρωί, διαπιστώθηκε πως μια σφαίρα είχε χτυπήσει το παράθυρο του κλιμακοστασίου κοντινής πολυκατοικίας, όπου διαμένουν και παιδιά.

Μάλιστα, οι μπαλωθιές θα μπορούσαν να είχαν αποβεί μοιραίες, αφού έπεσαν περίπου στις 9 το βράδυ, οπότε στην πολυκατοικία -αλλά και γενικότερα στην περιοχή- υπήρχε ακόμη αρκετή κίνηση. Εκτός από το τρυπημένο παράθυρο, βρέθηκε και η σφαίρα στο πλατύσκαλο της πολυκατοικίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό

«Συνελήφθη το μεσημέρι της 26ης Δεκεμβρίου 2025 38χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία, την 25.12.2025, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».