Βόλος: Άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου με «γαλλικά» - Νέο σόου του Αχιλλέα Μπέου

Νέο «σόου» έδωσε ο Αχιλλέας Μπέος, που ακόμη και στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο, δεν κατάφερε να συγκρατηθεί και άρχισε τα «γαλλικά», όπως συνηθίζει.



Ο Δήμαρχος Βόλου δεν δίστασε να μιλήσει με αγοραία γλώσσα στην τελετή που έγινε, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τόσο τον παρουσιαστή της εκδήλωσης Σωτήρη Πολύζο, όσο και την τραγουδίστρια Ανδρομάχη.



Κατά την παρουσίαση του Αχιλλέα Μπέου, ο Σωτήρης Πολύζος είπε στην Ανδρομάχη, κάνοντας ένα «παιχνίδι» με το γνωστό τραγούδι της: «Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος; Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχει δει η πόλη σας. Νάτο το παιδί».



Ο Αχιλλέας Μπέος ωστόσο, μπήκε... φουριόζος και από μικροφώνου είπε: «Είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα».



Και δεν έμεινε εκεί, όπως φαίνεται και στα βίντεο του Magnesia News. Ο Δήμαρχος Βόλου έφερε και πάλι τον Σωτήρη Πολύζο σε δύσκολη θέση, σχολιάζοντας τις ενδυματολογικές του επιλογές: «Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο πού... και το έκανε σακάκι».



Έσπευσε πάντως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας: «Χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται».