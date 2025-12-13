Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα - Τα ωράρια

Τα γιορτινά της έχει βάλει η αγορά αναμένοντας να «ζεσταθεί» με τζίρο τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, αλλά και έως τη λήξη του 12ημέρου τα Φώτα. Σε Αθήνα, Πειραιά αλλά και στην περιφέρεια το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων έχει ξεκινήσει ήδη, ενώ στη Θεσσαλονίκη ξεκινά σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου.

Από την Πέμπτη 11/12, τα εμπορικά καταστήματα σε Αθήνα και Πειραιά άνοιξαν με εορταστικό ωράριο ενόψει Χριστουγέννων. Στη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο ξεκινά το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ενώ οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων κυμαίνονται γενικά από τις 9:00 το πρωί έως τις 21:00, ανάλογα με το κατάστημα.

Συγκεκριμένα, στο εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά από τις 9:00 π.μ. το πρωί έως τις 21:00 μ.μ. το βράδυ, ενώ όπως έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές πριν τις γιορτές.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και το πλαίσιο των χειμερινών προσφορών, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τρεις Κυριακές:

-14 Δεκεμβρίου 2025

-21 Δεκεμβρίου 2025

-28 Δεκεμβρίου 2025

Αθήνα – Εορταστικό ωράριο

Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα της Αθήνας ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 12/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Σάββατο 13/12/2025 09:00 π.μ. -16:00 μ.μ.

Κυριακή 14/12/2025 11:00 π.μ. -16:00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12/2025 09:00 π.μ. -16:00 μ.μ.

Τρίτη 16/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Σάββατο 20/12/2025 09:00 π.μ.- 18:00 μ.μ.

Κυριακή 21/12/2025 11:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Τρίτη 23/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12/2025 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.

Πέμπτη 25/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00 π.μ. -18:00 μ.μ.

Κυριακή 28/12/2025 11:00 π.μ. -18:00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Τρίτη 30/12/2025 09:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12/2025 09:00 π.μ. -18:00 μ.μ.

Πέμπτη 01/01/2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς - Εορταστικό ωράριο

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει για την ίδια περίοδο – από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου – αντίστοιχο ωράριο:

Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.- 21.00 μ.μ.

Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. – 16.00 μ.μ.

Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. – 16.00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.- 21.00 μ.μ.

Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.- 18.00 μ.μ.

Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ – 21.00 μ.μ.

Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ. (Παραμονή Χριστουγέννων)

Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.- 18.00 μ.μ.

Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. – 21.00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ. (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Πέμπτη 1/1 : Κλειστά

Παρασκευή 2/1 : Κλειστά

Όπως σημειώνουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι, οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και κάθε κατάστημα μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα λειτουργίας του εντός των νομίμων ορίων αρκεί να τηρεί τα όρια που ορίζει η νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00 – 21:00 και Κυριακή 11:00 πμ. – 20:00 μμ.).