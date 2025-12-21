Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Ανοιχτές θα είναι σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ανοιχτά πρόκειται να είναι και την επόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα, που θα είναι και η τελευταία Κυριακή του χρόνου.

Σκλαβενίτης

Ο Σκλαβενίτης πρόκειται να παραμείνει ανοιχτός από τις 11:00 μέχρι τις 20:00 για σήμερα Κυριακή, ενώ είναι προγραμματισμένο να ανοίξει και το επόμενο Σαββατοκύριακο 08:00-21:00 το Σάββατο και 11:00-20:00 την Κυριακή.



Όσον αφορά τον Σκλαβενίτη στο εμπορικό Kέντρο The Mall, Μαρούσι, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:



Σάββατο 20/12, 10:00 - 20:00

Κυριακή 21/12, 11:00 - 20:00

Σάββατο 27/12, 10: 00 - 20:00

Κυριακή 28/12, 11:00 - 20:00

Μασούτης

Το κατάστημα Μασούτης στο MEDITERRANEAN COSMOS πρόκειται να είναι ανοικτό από τις 11:00 ως και τις 20:00, ενώ το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα είναι ανοικτό από τις 07:00 ως και τις 23:00.

Από εκεί και πέρα, ανοιχτά θα είναι επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο 11:00 - 16:00

My Market

Το My Market την Κυριακή 21/12 πρόκειται να λειτουργεί, με ωράριο στα περισσότερα καταστήματα 11:00 - 20:00.

Κρητικός

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο είναι αναρτημένο εδώ

LIDL

Ανοικτά θα είναι και τα καταστήματα της αλυσίδας Lidl. Τα καταστήματα LIDL θα ανοίξουν στις 11 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.