Crash test τιμών: Πόσο κοστίζει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στις χώρες της Ευρώπης

Οι γιορτές είναι συνώνυμες με οικογενειακά τραπέζια, παραδόσεις και «υπερβολές» που επιτρέπονται μία φορά τον χρόνο. Το 2025, όμως, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε πολλές χώρες της Ευρώπης μοιάζει περισσότερο με είδος πολυτελείας. Ο επίμονος πληθωρισμός, οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα και οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες ανεβάζουν τον λογαριασμό – και δοκιμάζουν τα όρια των νοικοκυριών από τον Νότο έως τον Βορρά.

Η εικόνα δεν είναι ενιαία. Άλλες χώρες βλέπουν μικρές ανάσες, άλλες καταγράφουν νέα ρεκόρ. Κοινός παρονομαστής, όμως, είναι ένας: το φετινό τραπέζι κοστίζει περισσότερο απ’ όσο αντέχει η «νοσταλγία» των Χριστουγέννων.

Ελλάδα: Αυξήσεις έως 20% και τραπέζι κοντά στα 187 ευρώ

Στην Ελλάδα, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2025 γίνεται αισθητά βαρύτερο για το πορτοφόλι. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΚΑ, το κόστος για τέσσερα άτομα αυξάνεται κατά 16%–20% σε σχέση με το 2024 και φτάνει τα 186,85 ευρώ, από 156,02 ευρώ πέρυσι.

Το κρέας οδηγεί την κούρσα των ανατιμήσεων: μοσχάρι, αρνί και κατσίκι ακριβαίνουν έως και 18%, ενώ το ελαιόλαδο παραμένει «πονοκέφαλος» με αυξήσεις που αγγίζουν το 60% λόγω μειωμένης παραγωγής. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει υψηλότερος από τον γενικό, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ισπανία: Η «φιέστα» πληρώνεται ακριβά

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Euronews, στην Ισπανία, το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι κοστίζει φέτος κατά μέσο όρο 44 ευρώ ανά άτομο, με τις συνολικές δαπάνες των γιορτών να φτάνουν περίπου τα 800 ευρώ ανά νοικοκυριό. Το γκάμον, το μοσχάρι και τα θαλασσινά σπάνε ρεκόρ τιμών, ενώ οι ελλείψεις απειλούν να διπλασιάσουν το κόστος των ψαριών τις τελευταίες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Πορτογαλία: Η σοκολάτα «καίει», το λάδι υποχωρεί

Στην Πορτογαλία, το χριστουγεννιάτικο καλάθι αυξήθηκε οριακά (+2,8%), όμως η εικόνα είναι αντιφατική. Η σοκολάτα σχεδόν διπλασίασε την τιμή της, τα αυγά ακριβαίνουν, ενώ το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σημειώνει εντυπωσιακή πτώση άνω του 30%. Το τελικό κόστος για βασικά προϊόντα ξεπερνά τα 54 ευρώ, πιέζοντας κυρίως όσους φτιάχνουν σπιτικά γλυκά.

Ιταλία: +9% και λιγότερα κοσμήματα κάτω από το δέντρο

Οι Ιταλοί θα ξοδέψουν φέτος περίπου 3,1 δισ. ευρώ μόνο για το εορταστικό τραπέζι, με τις τιμές σε κακάο, καφέ και σοκολάτα να τραβούν την ανηφόρα. Συνολικά, οι γιορτές κοστίζουν 9% περισσότερο από πέρυσι, ενώ τα κοσμήματα –παραδοσιακό δώρο στην Ιταλία– υποχωρούν λόγω της εκτόξευσης της τιμής του χρυσού.

Γαλλία: Μικρή ανάσα, αλλά όχι επιστροφή στο παρελθόν

Στη Γαλλία, το χριστουγεννιάτικο καλάθι καταγράφει μικρή μείωση για δεύτερη χρονιά, παραμένοντας όμως σημαντικά ακριβότερο σε σχέση με την προ πανδημίας εποχή. Η σοκολάτα ακριβαίνει πάνω από 20% σε ετήσια βάση, ενώ προϊόντα-σύμβολα όπως το φουά γκρα και η γαλοπούλα παραμένουν ακριβά σε βάθος τριετίας.

Γερμανία: Οικονομία παντού, όχι όμως στο τραπέζι

Οι Γερμανοί δηλώνουν «μαζεμένοι» στα έξοδα, αλλά όχι στο χριστουγεννιάτικο δείπνο. Μόλις το 5% σκοπεύει να μειώσει το σχετικό κονδύλι, παρότι οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται. Η παραδοσιακή χήνα φτάνει έως και τα 22 ευρώ το κιλό, επιβεβαιώνοντας ότι το τραπέζι παραμένει «ιερό».

Πολωνία: Η εξαίρεση της Ευρώπης

Στην Πολωνία, το «καλάθι των Χριστουγέννων» καταγράφει μείωση 1%, κυρίως λόγω φθηνότερων καυσίμων και χαμηλότερων εξόδων μετακίνησης. Παρά τις αυξήσεις στο κρέας, οι γιορτές είναι συνολικά πιο οικονομικές σε σχέση με το 2024.

Ουγγαρία και Τουρκία: Πλαφόν και πληθωρισμός

Η Ουγγαρία επέλεξε κυβερνητικό πλαφόν σε βασικά τρόφιμα για να συγκρατήσει το κόστος, ενώ στην Τουρκία –παρά το χαμηλότερο απόλυτο κόστος– το χριστουγεννιάτικο τραπέζι παραμένει δυσβάσταχτο σε σχέση με τους μισθούς.

Το συμπέρασμα

Το 2025, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στην Ευρώπη δεν είναι απλώς γιορτινό. Είναι και πολιτικό, και οικονομικό. Σε άλλες χώρες γίνεται σύμβολο αντοχής, σε άλλες πολυτέλεια, και σε λίγες εξαίρεση. Ένα είναι σίγουρο: οι Ευρωπαίοι δεν κόβουν τις γιορτές – απλώς τις πληρώνουν ακριβότερα. Και φέτος, το μενού έχει λιγότερη αθωότητα και περισσότερη… αριθμητική.