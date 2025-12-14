Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο πωλούνται τελικά, τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Φωτογραφίες - Βίντεο: Γιάννης Κέμμος, Video Editor: Γιάννης Τσακμακίδης -Social Media Editor: Αινείας Μανούσης

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το τραπέζι των Χριστουγέννων και γιορτινό τραπέζι χωρίς να φιλέψεις τους καλεσμένους σου με μελομακάρονα και κουραμπιέδες δεν γίνεται. Τουλάχιστον για τις συγκεκριμένες ημέρες -των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς- γιατί η εικόνα δείχνει διστακτικότητα προς το παρόν από τους πελάτες, που περιορίζονται σε ποσότητα και κάνουν έρευνα αγοράς, όπως δηλώνει στο Flash.gr o κύριος Ιωάννης Γλύκος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος…

Η «μάχη» μελομακάρονα ή κουραμπιέδες ξεκίνησε. Crash test για τις τιμές. pic.twitter.com/6KF2zK69uk — Flash.gr (@flashgrofficial) December 12, 2025

Η κίνηση έχει αρχίσει σιγά σιγά, υποτονικά μπορώ να πω. Έρχονται δοκιμαστικά και παίρνουν μισό κιλό ν’ αποφασίσουν τι θα πάρουν. Οι τιμές μας είναι στα περυσινά επίπεδα, γύρω στα 13 με 14 ευρώ ξεκινούν τα μελομακάρονα και μπορείς να τα βρεις μέχρι 17-18 ευρώ το κιλό. Το ίδιο και οι κουραμπιέδες.

Τα παραδοσιακά είναι εδώ. Κουραμπιέδες, μελομακάρονα, εδώ είναι με σοκολάτα μελομακάρονα και κουραμπιές σοκολάτας. Τώρα είναι το καινούριο το lotus μελομακάρονο. Αυτό είναι με σοκολάτα γάλακτος απ’ έξω και μέσα έχει μια γέυση lotus κανέλας, όπως τρώγαμε τα παλιά μπισκότα και το βγάλαμε και σε μελομακάρονο. Οι δίπλες και τα panettone.

-Κι έχετε και μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη;

Ναι και χωρίς ζάχαρη. Αλλά προσοχή θέλει εδώ, όχι με στέβια, γιατί η στέβια απαγορεύεται να ψηθεί. Είναι μελομακάρονα με διάφορες γλυκαντικές ουσίες, άλλες.

Τώρα ο κόσμος κάνει γκάλοπ αγοράς (έρευνα εννοεί) βλέπει που βρισκόμαστε, τι κάνουμε και θ’ αποφασίσει την τελευταία εβδομάδα που θα προμηθευτεί τα προϊόντα.

Η κάθε οικογένεια που θ’ αγοράσει αυτά που θα φάει και που θα πάει για δώρο, θα ξοδέψει 100-150 ευρώ.

-Θα δώσει τόσα χρήματα;

Με μια τούρτα, μια επίσκεψη θα φύγει το κατοστάρικο.

-Έχει μειωθεί το budget σε σχέση με το παρελθόν;

Έχει μειωθεί, ναι. Πρώτα έμπαινε ο πελάτης κι έλεγε βάλε μου δέκα πάστες, δύο κιλά κουραμπέδες, τρία μελομακάρονα, ένα κιλό δίπλες. Τώρα λέει μισό κιλό κουραμπιέδες, μισό μελομακάρονα, μισό διπλες κι ευχαριστώ, γειά σας.»

Στα 14 ευρώ το κιλό προσφέρονται τα παραδοσιακά μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες, μας λέει ο κύριος Ιωάννης Γλύκος, ενώ τα ίδια γλυκίσματα με επικάλυψη σοκολάτας ανεβαίνουν κατά δύο ευρώ το κιλό, δηλαδή στα 16. Στο ίδιο ποσό, πωλούνται και οι δίπλες. Τιμές που προσπαθούν να «απορροφήσουν» το αυξημένο κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών, συμπληρώνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και τονίζει τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές…



-Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές;

«Να αγοράσουν προϊόντα από τα ζαχαροπλαστεία που βγάζουμε κάθε μέρα, με καλές πρώτες ύλες για να μην έχουν πολλά συντηρητικά που τα βγάζουν δύο μήνες πριν και προσπαθούν να τα κρατήσουν μαλακά και φρέσκα.

Εμείς στα ζαχαροπλαστεία, ο κουραμπιές κρατάει λίγο παραπάνω, το μελομακάρονο πρέπει να βγαίνει κάθε μέρα για να είναι φρέσκο, μαλακό και ωραίο.»

Τα μελομακάρονα τρεντάρουν! Από lotus και dubai, μέχρι γεμιστά με σοκολάτα!

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες του είδους φαίνεται να έχουν έμπνευση, αφού έχουν βαλθεί να εξυπηρετήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Τα social media κατακλύζονται από μπόλικη πασπαλισμένη ζάχαρη άχνη, αλλά κι από ιδέες που ξεπερνούν την παράδοση. Τα μελομακάρονα για παράδειγμα πλάθονται, ψήνονται και «στολίζονται» με λευκή καραμελωμένη σοκολάτα και lotus. Προσφέρονται όμως και σε γεύσεις Dubai ή γεμιστά με σοκολάτα!

Σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές «εκτοξεύονται» στα 33 ευρώ το κιλό!

Η ποικιλία ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στις γεύσεις. Οι τιμές ποικίλουν κι αυτές, ανάλογα με τη γειτονιά του ζαχαροπλαστείου και την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Έτσι σε αλυσίδα που διατηρεί καταστήματα από το κέντρο της Αθήνας, μέχρι και τα Βόρεια, Νότια και Δυτικά προάστια, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: